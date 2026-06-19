芸能事務所Sonは18日、公式サイトを更新。家族系YouTuberのばつまる夫婦の専属契約解除を発表した。

ばつまる夫婦はSNS上でささやかれていた飲酒運転疑惑を否定していた。ばつまる夫婦は11日に公開した動画で、夫が飲食店でジョッキに入ったビールに似た見た目の飲み物を口にした後で車を運転する場面があり、飲酒運転疑惑が持ち上がっていた。

Sonは「弊社所属クリエイターの『ばつまる夫婦』につきまして、本日付で弊社との専属契約を解除いたしましたので、ご報告いたします」と発表。「弊社では、本件の発生以降、撮影素材の検証および本人たちへのヒアリングを通じ、慎重に事実関係の確認を進めてまいりました。しかしながら、現時点において明確な事実の特定・確認には至っておらず、様々な情報が飛び交う中で、これ以上の事実関係の追究は困難であると判断いたしました」とした。

続けて「弊社は今回の事態を重く受け止め、所属クリエイターへの指導・管理体制の不備を反省し、今後はコンプライアンス遵守を下記の通り強化し、再発防止と信頼回復に全力で努めてまいります」とした。

今回、ばつまる夫婦は「【リアル】炎上している件について。」と題した動画に2人そろって登場。妻が飲酒運転疑惑について関係者やファンらに謝罪するとともに「飲酒はしておりません」と否定し、「あれはノンアルコールで、私がドッキリを仕掛けるためにそういう風にした」と説明した。

夫は「仮に飲んでいたものが本当にアルコール、ビールだったとしても飲酒運転には当たらないという事実をちゃんと皆様にお伝えできれば」とし、飲食店で昼食をとってから運転をするまでに6〜7時間が経過していたということを、当日の行動を撮した写真を示しながら強調した。

誤解を招いたことについて謝罪したが、「背景・事実を知らない中で、でっちあげの記事を書いている人たちには本当に腹が立ちます」と憤慨。「犯罪はしていない」とあらためて主張した上で、「騒がせてしまったことに関しては本当に申し訳なかったと思っています」と話した。

以下、発表全文。

ばつまる夫婦専属契約解除に関するご報告

弊社所属クリエイターの「ばつまる夫婦」につきまして、本日付で弊社との専属契約を解除いたしましたので、ご報告いたします。

弊社では、本件の発生以降、撮影素材の検証および本人たちへのヒアリングを通じ、慎重に事実関係の確認を進めてまいりました。しかしながら、現時点において明確な事実の特定・確認には至っておらず、様々な情報が飛び交う中で、これ以上の事実関係の追究は困難であると判断いたしました。

弊社といたしましては、本件において弊社が求めるコンプライアンス意識や本件への対応姿勢において、当人たちとの間に重大な相違があることが判明いたしました。これ以上のマネジメントおよびサポートの継続は困難であると判断し、本日、ばつまる夫婦と協議の上、専属契約を解除するに至りました。

該当動画における店舗様をはじめとする関係者の皆様、多大なるご迷惑をおかけしてしまい、深くお詫び申し上げます。そして日頃から応援してくださっているファンの皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

弊社は今回の事態を重く受け止め、所属クリエイターへの指導・管理体制の不備を反省し、今後はコンプライアンス遵守を下記の通り強化し、再発防止と信頼回復に全力で努めてまいります。

（1）行動規範(ガイドライン)を策定・配布し、所属クリエイター全員に対して研修を行います。

（2）動画の公開前に、担当マネジャーおよびコンプライアンス担当者によるダブルチェックを徹底し、誤解を招く表現の排除に努めます。

なお、本件に関しまして、弊社所属タレント、並びに該当する店舗様や関係者への直接のお問い合わせ・取材等はお控えくださいますよう、伏してお願い申し上げます。

改めまして、この度の件につきまして心よりお詫び申し上げますとともに、皆様からの信頼を取り戻せるよう、全社一丸となって取り組んでまいります。

2026年6月18日株式会社Gielプロダクション「Son」