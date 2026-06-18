『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「“木刀で殴った”自宅に父親遺体 風呂場に血の付いた木刀」についてお伝えします。

◇

公務執行妨害の疑いで逮捕された自称・無職の高柳一夫容疑者（54）。高柳容疑者の自宅から見つかったのは、父親の遺体でした。

警察によりますと、16日、「知人がSNSで『父親を木刀で殴った』という投稿をしている」と通報があったといいます。

SNSには、神奈川県鎌倉市にあるマンションの住所も記載されていて、警察官が急行。

玄関が施錠されていたため窓から室内に入ると、リビングでうつぶせに倒れている高齢の男性を見つけ、そこへ、高柳容疑者が体当たりしてきたため、公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕したといいます。

頭付近から血を流して倒れていたのは、高柳容疑者の父親の雅一さん（81）。その場で死亡が確認されました。

◇

警察の調べに対し、「体当たりしたことはありません」と公務執行妨害の容疑を否認する一方、父親の殺害をほのめかしているという高柳容疑者。