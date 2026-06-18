【1万円台】着るだけで疲れがとれる。今、本気で欲しい『おすすめ癒やしグッズ3選』

気づけば一年も折り返し。毎日頑張っていると、「たまには自分を甘やかしたい！」なんて思うこともありますよね。

そんなときは、自分へのごほうびでリフレッシュ。今回は、1万円〜1万9999円で買える、ちょっぴり贅沢な癒やしアイテムを厳選してご紹介します。

［エアーリカバリー］スリープテックウェア

速乾性のある柔らかな生地で快適な着ごこち！

一般医療機器のテクノロジーを用いた特殊な繊維素材で、睡眠時の血行を促進。着ているだけで疲労回復や筋肉のコリ症状の改善が期待できる。ボトムスもあり。

今欲しいものといえばコレ。着るだけで疲れが取れるなんてズボラな私にぴったり！ a.butakoさん

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シックスパッドパワーガンアクティブ

シックスパッドパワーガンアクティブ

19800円

首や肩から腰、脚、腕までどの部位もほぐせる

1分間に最大約3000回の振動機能を搭載。ケアしたい筋肉にしっかり刺激を届けてくれる。体の部位や好みに合わせて、4種類のアタッチメントを選べる。

軽量タイプに比べるとやや重いのですが、振動がパワフルで『ほぐれた感』がすごい！ 家族で取り合いになることも ライター・池田

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3Dアイマジックタッピング

3Dアイマジックタッピング

15400円

もんで、温めて目もとをリフレッシュ

ソフトな肌ざわりの16個のタッピングヘッドが、繊細な動きで目もとを刺激。ヒーターモードにすると約40℃になり、じんわり温めてくれる。

毎日スマホを見たり読書していると目の疲れが気になるので、ぜひ使ってみたいです！ よしえさん

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毎日頑張る自分に、ちょっと特別なごほうびを。お気に入りのアイテムを見つけて、自分をいたわる時間を作ってみてくださいね。

（『オレンジページ』2026年6月17日号より）