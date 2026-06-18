○経済統計・イベントなど

０５：００　米・対米証券投資
０８：０１　英・ＧＦＫ消費者信頼感調査
０８：３０　日・全国消費者物価指数
０８：５０　日・日銀金融政策決定会合議事要旨
１０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札
１５：００　独・生産者物価指数
１５：００　英・小売売上高
※日・閣議
※ジューンティーンス（奴隷解放記念日）の祝日で米国市場が休場
※中国，香港，台湾市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：サツドラＨＤ<3544>，コーセル<6905>

出所：MINKABU PRESS