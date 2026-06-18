明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０５：００ 米・対米証券投資

０８：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査

０８：３０ 日・全国消費者物価指数

０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合議事要旨

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１５：００ 独・生産者物価指数

１５：００ 英・小売売上高

※日・閣議

※ジューンティーンス（奴隷解放記念日）の祝日で米国市場が休場

※中国，香港，台湾市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：サツドラＨＤ<3544>，コーセル<6905>



出所：MINKABU PRESS