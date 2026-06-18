【えのき1袋×レンチン2分で】食物繊維たっぷり『えのきとかにかまのねぎマヨサラダ』

レンジで加熱したえのきに、かにかまとねぎマヨを合わせて手軽なサラダに。えのきのつるりとした食感とかにかまのうまみが相性抜群です。なじみの材料であっという間に作れて、もう一品にも重宝します。

『えのきとかにかまのねぎマヨサラダ』のレシピ

材料（2人分）

えのきだけ……大1袋（約150g）

かに風味かまぼこ（フレークタイプ）……40g

ねぎ……1/4本（約20g）

〈A〉

レモン汁……小さじ1

マヨネーズ……大さじ1

塩……ひとつまみ

こしょう……少々

作り方

（1）えのきは根元を切ってほぐし、長さを半分に切る。耐熱のボールにえのきを入れ、ふんわりとラップをして電子レンジ（600W）で2分ほど加熱する。

（2）かにかまは粗くほぐし、ねぎは粗いみじん切りにする。（1）のボールに〈A〉を加えて混ぜ、かにかま、ねぎを加えてあえる。

身近な材料で作れるのに、えのきとかにかまの組み合わせがどこか新鮮。電子レンジだけでできる手軽さも、暑くなるこれからの季節にうれしいポイントです！

市瀬 悦子イチセ エツコ 料理家 食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年6月17日号より）