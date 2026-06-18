【えのき1袋×レンチン2分で】食物繊維たっぷり『えのきとかにかまのねぎマヨサラダ』
レンジで加熱したえのきに、かにかまとねぎマヨを合わせて手軽なサラダに。えのきのつるりとした食感とかにかまのうまみが相性抜群です。なじみの材料であっという間に作れて、もう一品にも重宝します。
『えのきとかにかまのねぎマヨサラダ』のレシピ
材料（2人分）
えのきだけ……大1袋（約150g）
かに風味かまぼこ（フレークタイプ）……40g
ねぎ……1/4本（約20g）
〈A〉
レモン汁……小さじ1
マヨネーズ……大さじ1
塩……ひとつまみ
こしょう……少々
作り方
（1）えのきは根元を切ってほぐし、長さを半分に切る。耐熱のボールにえのきを入れ、ふんわりとラップをして電子レンジ（600W）で2分ほど加熱する。
（2）かにかまは粗くほぐし、ねぎは粗いみじん切りにする。（1）のボールに〈A〉を加えて混ぜ、かにかま、ねぎを加えてあえる。
身近な材料で作れるのに、えのきとかにかまの組み合わせがどこか新鮮。電子レンジだけでできる手軽さも、暑くなるこれからの季節にうれしいポイントです！
教えてくれたのは…
市瀬 悦子イチセ エツコ
料理家
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食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。
（『オレンジページ』2026年6月17日号より）