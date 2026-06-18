レインズインターナショナル（横浜市西区）が運営する焼き肉チェーン「牛角」が、平日限定メニュー「焼肉酒場セット」を頼んだ人を対象に「スタミナWガーリックカルビ」（ハーフサイズ）をプレゼントするキャンペーンを6月22日から期間限定で行います。

【画像】コレで2178円！？ 肉＆ホルモン…豪華・ボリュームありすぎ！ しかも飲み放題付き！ 「焼肉酒場セット」の詳細を見る！

「焼肉酒場セット」は、「居酒屋感覚で気軽に焼肉を楽しめる」がテーマの平日限定メニューです。「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り」の計6種、200グラムの焼き肉、2時間「飲み放題」「無限枝豆（枝豆食べ放題）」を組み合わせた内容で、価格は2178円（税込み）です。「選べるホルモン盛り」は、「黒MIX（特製醤油ダレ＆黒煎り七味）」「白MIX（塩だれ＆にんにくの香り）」「青唐MIX（ごま油＆青唐）」の中から選べます。

「スタミナWガーリックカルビ」（ハーフサイズ）は、“刻み”と“おろし”のニンニク、特製旨辛ダレを使用し、「食欲を刺激する味わい」が特長。キャンペーンでは、着席時にクーポンを提示すると、1人につき、1皿プレゼントされます。

キャンペーンは7月14日までで、平日限定となっています。