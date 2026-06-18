「十分な安全管理体制の確保を怠ったのはほかならぬ被告だ」。

知床半島沖で２０２２年４月に起きた観光船「ＫＡＺＵ Ｉ（カズワン）」沈没事故で、業務上過失致死罪に問われた運航会社社長、桂田精一被告（６２）に対し、釧路地裁は１７日、同罪で科すことのできる最長の禁錮５年の判決を言い渡した。法廷に足を運んだ乗客の家族は、被告の安全管理のずさんさを指摘する判決の言葉に、静かに耳を傾けた。

６０歳代だった父親が行方不明のままの４０歳代の長男は、判決を受け「実刑５年という最大の判決が出たことは良かった。肩の重荷が取れた」と話した。

事故当日、父から母に電話がかかってきた。「船が３０度ほど傾いている。足元に水が来ている。海水が冷たすぎて泳げそうにない」などと途切れ途切れの声の後、「じゃあ……切るね」と通話は切れたという。これが最後の会話だった。

カメラを趣味にしていた長男の影響で、父も写真に夢中になり、撮影のため北海道にまで足を運ぶようになっていた。引き揚げられた船内からは、残されていた父のカメラと数本のレンズが戻ってきた。「自分がカメラを趣味にしていなければ」。自らを責める日々が続いた。

長男は、昨年１１月から始まった公判に全て駆けつけ、桂田被告と向き合ってきた。北海道は幼い頃から旅行で訪れ、楽しい思い出が残る土地だった。それが悲しさとつらさを伴う場所になってしまっても、法廷に足を運び続けた。

今年４月に行った意見陳述では、遺体も確認できないまま死亡届を出したものの、「おやじの死を認めたくない自分がいる」と苦しい思いを訴えた。「たくさんのあるべき未来が、あの日のことで壊されてしまった」。そう声を振り絞った。

この日も法廷で桂田被告を見つめたが、「誠実に受け止めているとは思えなかった」という。「無罪を主張する中、一番重い数字の判決が出ているということ、社会がそういう判断をしていることを（被告に）伝えたい」（石沢達洋）