「これは将来、大物になるね」プロ野球選手、第1子の長女が誕生！ 「可愛さたまらん」「命の尊さに感動」
千葉ロッテマリーンズ所属の愛斗選手は6月16日、自身のInstagramを更新。第1子の誕生を報告し、写真を公開しました。
【写真】“おてての割に大きいお耳”の赤ちゃん
コメントでは「おめでとう！」「パパ頑張って〜」「愛斗くんおめでとうございます お父さんだねー。幸せやねぇ」「おてての割に大きいお耳｡これは将来、大物になるねー」「赤ちゃんのオテテの可愛さたまらんねー」「命の尊さに感動しました 健やかに育ってね」と、祝福の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】“おてての割に大きいお耳”の赤ちゃん
「パパ頑張って〜」愛斗選手は「私事ですが先日第一子となる長女が誕生しました！」と報告し、1枚の写真を投稿。人差し指を握る赤ちゃんの姿です。「妻には本当に感謝の気持ちでいっぱいです」とつづり、「これからは元気に育つ姿を父親として支え、見守りたいと思います」と、決意を新たにしました。
「6月5日に入籍しました」2025年6月5日に「私事では御座いますが 本日6月5日に入籍しました」と報告していた愛斗選手。「ちなみに6月5日は初めて連絡を取り始めた日です」とのことです。第1子の誕生も6月と思われ、今回の投稿にファンからは「6月はメモリアルmonth 来年は第2子ね」とのコメントも寄せられました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)