「これは将来、大物になるね」プロ野球選手、第1子の長女が誕生！ 「可愛さたまらん」「命の尊さに感動」

「これは将来、大物になるね」プロ野球選手、第1子の長女が誕生！ 「可愛さたまらん」「命の尊さに感動」