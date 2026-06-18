国際サッカー連盟（FIFA）は18日、広報Xを更新。開催中のサッカーW杯北中米大会において確認された人種差別を避難する声明を発表した。

登録者数660万人の韓国の人気ユーチューバー「イノニャン」が、1次リーグA組の韓国―チェコ戦の会場の雰囲気を伝える動画をSNSにアップしたところ、後方に座っていた男性が両手で目尻を引っ張りつり上げるようなジェスチャーを見せた。これはアジア人の外見を揶揄（やゆ）する代表的な人種差別の行為で、ネット上で男性に対する非難が殺到した。

その後、この男性がメキシコ・ハリスコ州の土木工学会の会長を務める人物であることが判明。男性は自身のSNSに動画を投稿し、「心から申し訳ないと思っている」などと謝罪した。

FIFAの広報Xは一連の経緯を報じる記事を引用した上で、イノニャンを19日に開催される韓国―メキシコ戦に招待すると発表。

そして「FIFAはあらゆる形態の人種差別、憎悪、差別を強く非難します。これらの行為はフットボール、FIFAワールドカップ、社会のどこにも居場所はありません。FIFAワールドカップは団結、多様性、敬意の祝祭です。これらの価値に反する者は、私たちのゲームに歓迎されません」と強調した。