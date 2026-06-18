ボールタッチ25回はメジャートーナメントで90分フル出場した試合では最少

北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月17日にグループKの初戦が行われ、ポルトガル代表はコンゴ民主共和国代表と1-1で引き分けた。

6大会連続出場を果たしたFWクリスティアーノ・ロナウドは枠内シュート0に終わるなど沈黙し、前人未到の6大会連続ゴールは次戦以降にお預けとなった。

ポルトガルは早々に先制したが、前半アディショナルタイムに同点に追いつかれてハーフタイムを迎えた。後半に入ってからも思うように決定機は作れず、終わってみれば1-1のドロー決着。52年ぶりに出場となったコンゴ民主共和国に歴史的なW杯初得点と初勝ち点を献上した。

ワントップで先発したロナウドは、MFブルーノ・フェルナンデスやMFベルナルド・シウバら優れた出し手が揃うなかで、ノーゴールに終わった。「オプタ」によれば、この試合でロナウドのボールタッチはわずか25回。これはメジャートーナメントで90分フル出場した試合の中では最少となった。

後半はサイドからのラストパスを受けてシュートに持ち込むシーンが2度あったが、枠を捉えることはできず。「Whoscored.com」によれば、ロナウドは枠内シュート、チャンス創出、ドリブル成功がいずれも0。アルゼンチン代表FWリオネル・メッシに続く6大会連続出場で歴史に名を刻んだロナウドだが、6回目のW杯の初戦はほぼノーインパクトで終わった。（FOOTBALL ZONE編集部）