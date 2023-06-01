[6.18 北中米W杯グループリーグ第1節](ダラス)

※05:00開始

<出場メンバー>

[イングランド]

先発

GK 1 ジョーダン・ピックフォード

DF 2 エズリ・コンサ

DF 3 ニコ・オライリー

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 24 リース・ジェームズ

MF 4 デクラン・ライス

MF 8 エリオット・アンダーソン

MF 10 ジュード・ベリンガム

MF 18 アンソニー・ゴードン

MF 20 ノニ・マドゥエケ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 13 ディーン・ヘンダーソン

GK 23 ジェームズ・トラッフォード

DF 6 マーク・グエヒ

DF 15 ダン・バーン

DF 25 ジェド・スペンス

DF 26 ジャレル・クアンサー

MF 14 ジョーダン・ヘンダーソン

MF 16 コビー・メイヌー

MF 21 エベレチ・エゼ

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 11 マーカス・ラッシュフォード

FW 17 モーガン・ロジャーズ

FW 19 オリー・ワトキンス

FW 22 イバン・トニー

監督

トーマス・トゥヘル

[クロアチア]

先発

GK 1 ドミニク・リバコビッチ

DF 4 ヨシュコ・グバルディオール

DF 6 ヨシプ・シュタロ

DF 22 ルカ・ブシュコビッチ

MF 2 ヨシプ・スタニシッチ

MF 10 ルカ・モドリッチ

MF 14 イバン・ペリシッチ

MF 15 マリオ・パシャリッチ

MF 16 マルティン・バトゥリナ

MF 17 ペタル・スチッチ

FW 26 ペタル・ムサ

控え

GK 12 イボル・パンドゥル

GK 23 ドミニク コタルスキ

DF 3 マリン・ポングラチッチ

DF 5 ドゥイェ・チャレタ・ツァル

DF 25 マルティン・エルリッチ

MF 7 ニコラ・モロ

MF 8 マテオ・コバチッチ

MF 13 ニコラ・ブラシッチ

MF 18 クリスティヤン・ヤキッチ

MF 19 トニ フルク

MF 21 ルカ・スチッチ

FW 9 アンドレイ・クラマリッチ

FW 11 アンテ・ブディミル

FW 20 イゴール・マタノビッチ

FW 24 マルコ・パシャリッチ

監督

ズラトコ ダリッチ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります