[6.18 北中米W杯グループリーグ第1節](ダラス)※05:00開始<出場メンバー>先発GK 1 ジョーダン・ピックフォードDF 2 エズリ・コンサDF 3 ニコ・オライリーDF 5 ジョン・ストーンズDF 24 リース・ジェームズMF 4 デクラン・ライスMF 8 エリオット・アンダーソンMF 10 ジュード・ベリンガムMF 18 アンソニー・ゴードンMF 20 ノニ・マドゥエケ

FW 9 ハリー・ケイン控えGK 13 ディーン・ヘンダーソンGK 23 ジェームズ・トラッフォードDF 6 マーク・グエヒDF 15 ダン・バーンDF 25 ジェド・スペンスDF 26 ジャレル・クアンサーMF 14 ジョーダン・ヘンダーソンMF 16 コビー・メイヌーMF 21 エベレチ・エゼFW 7 ブカヨ・サカFW 11 マーカス・ラッシュフォードFW 17 モーガン・ロジャーズFW 19 オリー・ワトキンスFW 22 イバン・トニー監督トーマス・トゥヘル[クロアチア]先発GK 1 ドミニク・リバコビッチDF 4 ヨシュコ・グバルディオールDF 6 ヨシプ・シュタロDF 22 ルカ・ブシュコビッチMF 2 ヨシプ・スタニシッチMF 10 ルカ・モドリッチMF 14 イバン・ペリシッチMF 15 マリオ・パシャリッチMF 16 マルティン・バトゥリナMF 17 ペタル・スチッチFW 26 ペタル・ムサ控えGK 12 イボル・パンドゥルGK 23 ドミニク コタルスキDF 3 マリン・ポングラチッチDF 5 ドゥイェ・チャレタ・ツァルDF 25 マルティン・エルリッチMF 7 ニコラ・モロMF 8 マテオ・コバチッチMF 13 ニコラ・ブラシッチMF 18 クリスティヤン・ヤキッチMF 19 トニ フルクMF 21 ルカ・スチッチFW 9 アンドレイ・クラマリッチFW 11 アンテ・ブディミルFW 20 イゴール・マタノビッチFW 24 マルコ・パシャリッチ監督ズラトコ ダリッチ

データ提供:Opta

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