イングランドvsクロアチア スタメン発表
[6.18 北中米W杯グループリーグ第1節](ダラス)
※05:00開始
<出場メンバー>
[イングランド]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 2 エズリ・コンサ
DF 3 ニコ・オライリー
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 24 リース・ジェームズ
MF 4 デクラン・ライス
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 10 ジュード・ベリンガム
MF 18 アンソニー・ゴードン
MF 20 ノニ・マドゥエケ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 13 ディーン・ヘンダーソン
GK 23 ジェームズ・トラッフォード
DF 6 マーク・グエヒ
DF 15 ダン・バーン
DF 25 ジェド・スペンス
DF 26 ジャレル・クアンサー
MF 14 ジョーダン・ヘンダーソン
MF 16 コビー・メイヌー
MF 21 エベレチ・エゼ
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 マーカス・ラッシュフォード
FW 17 モーガン・ロジャーズ
FW 19 オリー・ワトキンス
FW 22 イバン・トニー
監督
トーマス・トゥヘル
[クロアチア]
先発
GK 1 ドミニク・リバコビッチ
DF 4 ヨシュコ・グバルディオール
DF 6 ヨシプ・シュタロ
DF 22 ルカ・ブシュコビッチ
MF 2 ヨシプ・スタニシッチ
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 14 イバン・ペリシッチ
MF 15 マリオ・パシャリッチ
MF 16 マルティン・バトゥリナ
MF 17 ペタル・スチッチ
FW 26 ペタル・ムサ
控え
GK 12 イボル・パンドゥル
GK 23 ドミニク コタルスキ
DF 3 マリン・ポングラチッチ
DF 5 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 25 マルティン・エルリッチ
MF 7 ニコラ・モロ
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 13 ニコラ・ブラシッチ
MF 18 クリスティヤン・ヤキッチ
MF 19 トニ フルク
MF 21 ルカ・スチッチ
FW 9 アンドレイ・クラマリッチ
FW 11 アンテ・ブディミル
FW 20 イゴール・マタノビッチ
FW 24 マルコ・パシャリッチ
監督
ズラトコ ダリッチ
※05:00開始
<出場メンバー>
[イングランド]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 2 エズリ・コンサ
DF 3 ニコ・オライリー
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 24 リース・ジェームズ
MF 4 デクラン・ライス
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 10 ジュード・ベリンガム
MF 18 アンソニー・ゴードン
MF 20 ノニ・マドゥエケ
控え
GK 13 ディーン・ヘンダーソン
GK 23 ジェームズ・トラッフォード
DF 6 マーク・グエヒ
DF 15 ダン・バーン
DF 25 ジェド・スペンス
DF 26 ジャレル・クアンサー
MF 14 ジョーダン・ヘンダーソン
MF 16 コビー・メイヌー
MF 21 エベレチ・エゼ
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 マーカス・ラッシュフォード
FW 17 モーガン・ロジャーズ
FW 19 オリー・ワトキンス
FW 22 イバン・トニー
監督
トーマス・トゥヘル
[クロアチア]
先発
GK 1 ドミニク・リバコビッチ
DF 4 ヨシュコ・グバルディオール
DF 6 ヨシプ・シュタロ
DF 22 ルカ・ブシュコビッチ
MF 2 ヨシプ・スタニシッチ
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 14 イバン・ペリシッチ
MF 15 マリオ・パシャリッチ
MF 16 マルティン・バトゥリナ
MF 17 ペタル・スチッチ
FW 26 ペタル・ムサ
控え
GK 12 イボル・パンドゥル
GK 23 ドミニク コタルスキ
DF 3 マリン・ポングラチッチ
DF 5 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 25 マルティン・エルリッチ
MF 7 ニコラ・モロ
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 13 ニコラ・ブラシッチ
MF 18 クリスティヤン・ヤキッチ
MF 19 トニ フルク
MF 21 ルカ・スチッチ
FW 9 アンドレイ・クラマリッチ
FW 11 アンテ・ブディミル
FW 20 イゴール・マタノビッチ
FW 24 マルコ・パシャリッチ
監督
ズラトコ ダリッチ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります