お笑いトリオ「パンサー」向井慧（40）が17日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）で、LINEを巡る大失敗を告白した。

LINEの誤爆についてのリスナーのメールを紹介した後、自身の苦い経験をぶっちゃけ。「ふらっと」にはスタッフ全員が入っているLINEグループがあるそうで、「気付いている人がいるか知らないですけど、1回だけ俺、誤爆してるんですよ」と明かした。

「多分何人かしか気付いてないと思いますけど。私が女の子に送る甘〜いLINEをスタッフLINEに、甘〜い、本当に普段の向井を」と話し、女性に送るメッセージを番組スタッフのLINEグループに誤爆したことを打ち明ける。

水曜パートナーのタレント・三田寛子は「え〜！送っちゃったの？」と仰天。向井は「普段のLINEグループは“了解しました！”とか。曜日ごとに差を付けるのも嫌なんで基本的には全部そういうようにしてるんです」と話し、「でも突如として私がハートマークが付いたメッセージを（送ってしまった）。ヤベッと思って一瞬で消したんですけど既読のマークが多分1か2ぐらい付いていて。誰かには見られた！っていう気持ちではいたんですけど」と笑いながらてんまつを明かした。

「LINEの誤爆、皆さん気を付けてください」とリスナーへ呼び掛けた向井。番組のエンディングでは「絶対に他言無用でお願いします」と既読を付けたスタッフにお願いする場面もあった。

そして次の時間帯に放送される「ジェーン・スー 生活は踊る」（月〜木曜前11・00）との掛け合いでは、杉山真也アナウンサーに誤爆LINEの内容を聞かれると「内容はざっくり言いますけど“今日はいっぱい一緒にいれる日だね〜”みたいな」と爆弾告白。共演者から悲鳴が上がり、ジェーン・スー氏は「都市伝説だと思ったけど本当にいるんだ」と驚いていた。