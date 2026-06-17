父の日の夜を特別に。おうちで気軽に楽しめるお酒アレンジアイデアで乾杯！

2026年の父の日は6月21日。プレゼントに迷ったら、手作りの一杯はいかがでしょう。おうちで気軽に楽しめるお酒のアレンジアイデアをご紹介します。ビールの注ぎ方から、コンビニ食材を使ったハイボール、日本酒の新しい楽しみ方、おうちカクテルまで、今夜さっそく試したくなるアイデアが盛りだくさん！大切な人との一杯にぜひどうぞ。

おうちで楽しく乾杯♪みんなのお酒アレンジ

まずはここから「おいしいビールの注ぎ方」

せっかく飲むなら、おいしく注いでから始めたい。

三度注ぎでつくるきめ細かくふわふわの泡は、ビールの口当たりをぐっとなめらかにしてくれます。





泡が落ち着くのを待たず、荒い泡をスプーンで捨てながらテンポよく注ぎ切るのがポイント。爪楊枝が立つほどのクリーミーな泡が完成したら、冷えないうちにどうぞ。おいしいビールの注ぎ方｜Instagram（＠cocktail_syoma）ビールが苦手でも飲みやすい「フルーツビール」出典：https://www.instagram.com

冷たいビールにぶどうジュースをグラス1/3ほど合わせるだけで、フルーティーで飲みやすい一杯に。

注ぎ方ひとつで味わいが変わるのもビールの楽しいところで、一度注ぎはきりっと、二度注ぎはキレとコクのバランスよく、三度注ぎはクリーミーな仕上がりに。その日の気分で試してみてください。

フルーツビール｜Instagram（＠madoka_osake ）シャリシャリ食感が楽しい「サクレハイボール」出典：https://www.instagram.com

レモン味のシャーベット「サクレ」にウイスキーと炭酸水を注ぐだけの、シンプルだけどやみつきになる一杯。シャリシャリと溶けていくサクレをつまみながら飲めるのが、また楽しいんです。

グラスの中でだんだん溶けていく様子を眺めながら、ゆっくり飲むのがおすすめ。分量はお好みで、自分だけのベストバランスを見つけてみてください。

サクレハイボール｜Instagram（＠komainu758）コンビニで即席「マンゴーパインハイボール」出典：https://www.instagram.com

セブンイレブンのスムージー用カップ入り冷凍フルーツに、缶のハイボールをそのまま注ぐだけのアレンジ。

トロピカルな甘みとシュワシュワが合わさって、気分はすっかり韓国カフェ風の家呑みにグレードアップします。



溶けたフルーツをつまみながら飲めるので、ちょっと特別感を味わえるのもうれしいところ。自宅はもちろん、旅先のホテルや実家帰省中でも気軽に楽しめます。

マンゴーパインハイボール｜Instagram（＠kiyomi___cook.me）夏こそ飲んでほしい「日本酒ハイボール」出典：https://www.instagram.com

「夏に日本酒はちょっと重たい……」と思っている方にこそ試してほしい一杯。



氷を入れたグラスに日本酒と炭酸水を1:1で注ぐだけで、さっぱりゴクゴク飲める爽やかな一杯に変身します。甘みと酸味が強めの日本酒がおすすめで、レモン果汁やミントを加えてもさわやかでおいしくいただけます。



日本酒ハイボール｜Instagram（＠ozawa0278）暑い夜にひんやり「アイスボックス×日本酒」出典：https://www.instagram.com

暑い日が続くこの季節、冷たいアイスボックスに日本酒と強炭酸水を1:2の割合で注ぐだけのひんやりドリンク。

「日本酒ってそのまま飲むもの」と思っていた方にも、これなら気軽に試してもらえるはずです。



シュワシュワと溶けていくアイスを眺めながらゆっくり飲む時間が、暑い夜にはたまりません。マスカットや季節限定フレーバーで試してみるのも楽しそうです。

アイスボックス×日本酒｜Instagram（＠ozawa0278）おうちがバーに変わる「翠ジン×マンゴーカクテル」出典：https://www.instagram.com

翠ジンに緑茶を半分注いで、氷結マンゴースパークリングで割るだけ。難しいテクニックも特別な材料も要らないのに、グラスを傾けるたびにジンの爽やかさとマンゴーのトロピカルな甘みが広がって、思わず笑顔になるおいしさです。



「おうちでカクテルなんて難しそう……」と敬遠していた方にも、ぜひ気軽に試してみてほしい一杯です。

翠ジン×マンゴーカクテル｜Instagram（＠madoka_osake）

お父さんへ、ありがとうの一杯

ビールも日本酒もカクテルも、ちょっとしたアイデアでぐっと楽しくなるものです。



父の日のこの機会に、いつもお疲れのお父さんやご主人へ手作りの一杯を。一緒に過ごすおうち時間が、きっと特別な思い出になるはずです。



ぜひ、おかずやおつまみも手作りして「父の日」を楽しんでくださいね。



※20歳未満の方の飲酒は法律で禁じられています。