北中米Ｗ杯１次リーグＪ組初戦（１６日＝日本時間１７日、米国・カンザスシティー）、アルゼンチンはＦＷリオネル・メッシ（マイアミ）のハットトリックでアルジェリアに３―０と完封勝利。この試合を「ＤＡＺＮ」で解説した元日本代表ＤＦ田中マルクス闘莉王氏（４５）が、メッシを大絶賛した。

メッシはこの日、前半１７分に代表通算１１８ゴールを達成。驚異の数字に闘莉王氏は「わぁ〜。僕キャリアで１２０ちょっとですから。代表だけでも俺の…（笑い）。すごいです。バケモンです」と驚きを示した。さらに３７分に左サイドからのＣＫでメッシの放ったシュートは枠上に外れたものの、闘莉王氏は「見ているところが違いますねぇ〜」と称賛した。

この日のアルゼンチンの試合前には、フランス代表ＦＷキリアン・エムバぺ（レアル・マドリード）がＷ杯通算１４ゴールを達成。闘莉王氏は解説中に「通算で誰が１番になるかすごく楽しみに見ている。ぼくからしたらメッシがトップスコアラーになってほしいけど、このままいったらエムバペになってしまうのかな」と動向を気にかけていたが、メッシが通算１６ゴールを達成したことで「僕の願いがかないそうです」と喜びをかみしめていた。