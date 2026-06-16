チェアの高さはそのまま！しっかり固定し、安定して座れるチェア用固定脚
サンワサプライ株式会社は、チェアのキャスターと交換することで椅子をしっかり固定し、安定して座れるチェア用固定脚「SNC-ADJST4N」を発売した。本製品は、従来の固定脚とは異なり、装着しても座面の高さが変わらない新設計を採用。デスクや体型に合わせて調整した椅子の高さをそのまま維持しながら、キャスターを固定脚に変更できる。
自宅でのテレワークや学習、フローリング床での作業など、椅子をしっかり固定して安定して座りたい環境におすすめです。差込シャフト部が直径11mm、長さ24〜26mmであれば、さまざまなチェアに対応できる。
■サンワサプライ製キャスター差し込み式チェアの多くに対応
チェアが転がらないように固定する専用固定脚だ。サンワサプライ製のキャスター差し込み式のほとんどのチェアに対応している。
■キャスターと交換しても床から高さが変わらない
キャスターから交換しても高さが変わらないので、違和感なく座ることができる。
■チェア1脚分の5個セット
チェア一脚分のキャスターを一度に交換できる、便利な5個セット。差込みシャフト部が直径11mm、長さ24〜26mmであればどのようなチェアにも対応可能だ。
■安定して座れるチェア用固定脚「SNC-ADJST4N」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・ポケモンと一緒に楽しくスイーツ作り！ 夏休みの食育体験
・コース全18品の肉尽くしに舌鼓！溶岩焼肉がうまい、黒毛和牛焼肉店「田町 銭場精肉店」
・20台限定販売！6月限定“食べる誕生石”アイスタルト
・生き残りをかけた衝撃のアトラクション！「今際の国のアリス 〜イマーシブデスゲーム〜 」
・超大型バーガーが食べたい放題！バーガーキング『ワンパウンダーチャレンジ2026』第2弾開催
自宅でのテレワークや学習、フローリング床での作業など、椅子をしっかり固定して安定して座りたい環境におすすめです。差込シャフト部が直径11mm、長さ24〜26mmであれば、さまざまなチェアに対応できる。
■サンワサプライ製キャスター差し込み式チェアの多くに対応
チェアが転がらないように固定する専用固定脚だ。サンワサプライ製のキャスター差し込み式のほとんどのチェアに対応している。
■キャスターと交換しても床から高さが変わらない
キャスターから交換しても高さが変わらないので、違和感なく座ることができる。
■チェア1脚分の5個セット
チェア一脚分のキャスターを一度に交換できる、便利な5個セット。差込みシャフト部が直径11mm、長さ24〜26mmであればどのようなチェアにも対応可能だ。
■安定して座れるチェア用固定脚「SNC-ADJST4N」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・ポケモンと一緒に楽しくスイーツ作り！ 夏休みの食育体験
・コース全18品の肉尽くしに舌鼓！溶岩焼肉がうまい、黒毛和牛焼肉店「田町 銭場精肉店」
・20台限定販売！6月限定“食べる誕生石”アイスタルト
・生き残りをかけた衝撃のアトラクション！「今際の国のアリス 〜イマーシブデスゲーム〜 」
・超大型バーガーが食べたい放題！バーガーキング『ワンパウンダーチャレンジ2026』第2弾開催