6月16日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、「給付付き税額控除の制度設計と中所得者支援」について意見を交わした。

日本の政策議論が官僚目線、あるいは一部の村社会で腐敗しているかの現れ

中低所得者への「給付付き税額控除」の制度設計に向けた議論が超党派で進んでいる。論点の一つが支援額を切り替える年収基準の設定だ。政府は支援の開始を給与収入で74万円か106万円とする案を示している。

超党派の社会保障国民会議の実務者会議に政府が示したイメージ図によると、所得の低い順に(1)定額(2)逓増(3)支援額が最も多くなる定額(4)逓減(5)ゼロ――の5点が切り替わるポイントとなる。

支援を開始する年収水準については、給与収入から給与所得控除（74万円）を差し引いた給与所得がゼロを超える74万円か、医療や年金の社会保険料の支払いが生じる106万円とする案がある。非課税ラインまでは定額で支援する。

非課税ラインは住民税の課税が始まる119万円とする構想だ。非課税ラインより年収が高い人には所得に応じて支援の額を増やす。働いて所得が増えるほど支援額も増える仕組みにして就労意欲を引き出す狙いがある。

「『給付付き税額控除』の年収基準について、田中さん、これはどうご覧になりますか？」（寺島アナ）

「74万円とか支援を開始する基準、これはどちらかと言うと低所得者層向けの基準をどう設定するかですよね。今回の大目玉は、今まで20年以上負担増があった、いわゆる五公五民のドストライクみたいな税金とか、あるいは社会保障の負担が大きかった中所得者層」（田中氏）

「ええ」（寺島アナ）

「その定義も色々ありますが、世帯年収で500万円くらいの人たち……。でも世帯年収ですから、二人で共働きだったら250万円くらいですよね。これ決して中所得とは言えない。もう少し切り上げた、世帯年収600万円くらいの人が支援額が最大になる形で持っていくのがベストだと思うんですよ。ところが日経さんの記事で言うと、法政大の小黒一正教授は緊縮派で有名ですけど、財源の負担額を言っているわけです」（田中氏）

「はい」（寺島アナ）

「年収74万円を支援開始にすると、年4.3兆円の財源がかかると言っているんですが、私からすると世帯年収500～600万に支援額が最大になるような形で持っていっても、せいぜい7～8兆円くらいです。日本経済が安定的に成長していけば、絶対無理のない範囲だと思うんです。そういったところを大胆に目指すべきだと私は思うんですが、なんか小さくしようと。せいぜい消費税1％だとか。それ以下に抑え付けたい勢力がいっぱいいるわけです」（田中氏）

「はい」（寺島アナ）

「先ほどの小黒さんの試算、私は彼の緊縮的な姿勢は学者として否定していますが、“年4.3兆円くらいの財源が必要になる”と言っていて。これもっと低くしたいわけですよね？ 3兆円とか2兆円とか。その勢力に負けちゃいけない。今の社会保障国民会議で議論されていますが、高市さんの考えを受けた人は少数派なんですよ。永濱利廣さんとか片岡剛士さんとか。それくらいしかいない。だから早いところ手じまいして政治的な責任をとって、食料品の消費減税を2年間0％でやる。さらに給付付き税額控除、できるだけ最大の支援を受ける人たちが中所得者層に集まるような決断を、高市さんはヨーロッパから帰って来てやった方がいいですよね」（田中氏）

「はい」（寺島アナ）

「それと同時にやるのは、日銀に対する利上げの牽制をはっきり言った方が良いと思います。だって舐めてますよ？ 日銀総裁は入院して、自分で責任とれない状況ですからね。自分で説明できませんから。たしかにそういったことに備える仕組みはありますけど、やはり今の段階、先行き不透明なところで利上げするというのは……。しかも一部のマスコミに確信犯的にリークしてますからね。つまり事前に具体的な政策を流すということは、政策委員会がいらないっていうことの裏返しですからね？」（田中氏）

「はい」（寺島アナ）

「これほど舐めた姿勢はないですよ。黒田日銀のときはそういったことはほとんど無かったわけです。植田日銀はそれを繰り返して定例化してますから。腐敗の極みですよね。日銀の官僚たちは、政治あるいは法律自体を舐めています。そういった状態が続く限り、日銀は腐敗の極み。そして緊縮財政派がのさばっているこの状況。これを破るのは政治的な決断しかないんですよ。ワイドショーはすぐ責任転嫁をして“円安が悪い”と言いますが、円安が物価高に反映する割合は本当に少ないんですよ。これは世界的な常識なんです。そんなことは無視して“円安は悪い。利上げは良い”とか言ってるわけです。これは本当に日本の政策議論が官僚目線、あるいは一部の村社会で腐敗しているかの現れですからね。それを払拭して欲しいと思います」（田中氏）

〈出典〉

中低所得層に「新給付」 支援開始の年収議論 | 日本経済新聞