サンリオ監修の新ブランド『sanrio house（サンリオハウス）』新店舗が大阪駅前登場へ 西日本初進出【限定アイテムなど一覧】
サンリオ監修の新ブランド『sanrio house（サンリオハウス）』の西日本初となる店舗が、6月30日に大阪駅前のルクア大阪6階にオープンすることが決まった。
【画像多数】「sanrio house ルクア大阪店」限定など注目アイテムがずらり
『sanrio house』は、株式会社マッシュスタイルラボが展開するブランドで、「sanrio house ルクア大阪店」は全国2号店。エントランスでは、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミの等身大フィギュアがお出迎え。店内は、オリジナルぬいぐるみでデザインされたシャンデリアやランプ、ハート形のインスタレーションなどが随所にディスプレイされ、どこを切り取ってもフォトジェニックな空間となる。
ベーカリーカフェを彷彿とさせる一角では、まるで焼き立てパンのようなアイテムの中からお気に入りをトングでセレクトできる店舗限定「HELLO KITCHEN」ぬいぐるみシリーズを展開。店内のいたるところに施された遊び心の詰まった仕掛けや、何度も足を運びたくなる演出に注目。
新店舗オープンを記念して、大人気アイテム「クリアタンブラー」や「ハローキティ フェイストートバッグ」などのルクア大阪限定カラー商品のほか、発売中の人気商品も多数用意する。
■「sanrio house ルクア大阪店」概要
住所：大阪府大阪市北区梅田3丁目1-3 ルクア6階
オープン日：2026年6月30日（火）午前10時30分
アイテム構成：アパレル、コスメ、雑貨、食品など
※予告なく変更になる場合あり
来店予約：
6月30日（火）〜7月5日（日）＝6月19日（金）正午より開始する、公式LINEからの事前予約制で案内。詳細は公式LINEアカウントで確認。
7月6日以降＝JR大阪駅5階「時空の広場」で入店整理券の配布を予定。
■ルクア大阪限定アイテム
「クリアタンブラー」ルクア限定ハローキティ／1980円
お気に入りのキャラクターを見つけるのが楽しい大容量の総柄クリアタンブラーから、ルクア大阪限定カラーのハローキティ柄が登場。
「ハローキティ フェイストートバッグ」LEOPARD／5390円
大人気のトートバッグからルクア限定カラーが登場！ハローキティのリボンが大阪らしさを彷彿とさせるレオパード柄に。旅行やお買い物など幅広いシーンのお供にぴったり。
「マルチショルダー（ハローキティ ミニポーチ付き）」LEOPARD／1万4300円
ハローキティのフェイスポーチ付きマルチショルダーからも、ルクア大阪限定のレオパードカラーが登場。スマホやカード、コスメなど、ミニマルな必需品の携帯に大活躍。
■その他
「クリアタンブラー」全20種／1980円
お気に入りのキャラクターを見つけるのが楽しい、大容量の総柄クリアタンブラー。発売時即完売となった本アイテムがオープン時には全20種類をラインアップ。
「パンぬいぐるみ」全9種／2970〜3620円
sanrio houseの店舗でしか手に入らない【HELLO KITCHEN】第一弾・ベーカリーシリーズは、焼き立てパンを模したキャラクターのぬいぐるみ全9種。店頭ではまるでベーカリーカフェでパンを選ぶように、お気に入りのぬいぐるみをトングでセレクトできるコーナーを用意。
【sanrio house シークレットコレクション】「フラッフィー ハローキティ チャーム」3850円
ハローキティがふわふわの着ぐるみをまとったようなデザインのチャームは、開けてみてのお楽しみのブラインド仕様で、シークレットカラー1種を含む全8種。
【先着順・ご購入特典】限定デザインのステッカーシートをプレゼント
6月30日（火）よりオープンノベルティとして、ルクア大阪店にて税込7700円以上購入者へ先着順でsanrio houseオリジナルステッカーをプレゼント。sanrio houseでしか手に入らない、特別なアートワークによる限定デザイン。
■予約不要 期間限定ポップアップストア「CAPSULE TOY LAND」
2026年6月30日（火）〜7月20日（月・祝）の期間中、ルクア6階の催事スペースで「CAPSULE TOY LAND」を開催し、新作を含む全7種・計8台のオリジナルカプセルトイやフォトスポットを用意。
【画像多数】「sanrio house ルクア大阪店」限定など注目アイテムがずらり
『sanrio house』は、株式会社マッシュスタイルラボが展開するブランドで、「sanrio house ルクア大阪店」は全国2号店。エントランスでは、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミの等身大フィギュアがお出迎え。店内は、オリジナルぬいぐるみでデザインされたシャンデリアやランプ、ハート形のインスタレーションなどが随所にディスプレイされ、どこを切り取ってもフォトジェニックな空間となる。
新店舗オープンを記念して、大人気アイテム「クリアタンブラー」や「ハローキティ フェイストートバッグ」などのルクア大阪限定カラー商品のほか、発売中の人気商品も多数用意する。
■「sanrio house ルクア大阪店」概要
住所：大阪府大阪市北区梅田3丁目1-3 ルクア6階
オープン日：2026年6月30日（火）午前10時30分
アイテム構成：アパレル、コスメ、雑貨、食品など
※予告なく変更になる場合あり
来店予約：
6月30日（火）〜7月5日（日）＝6月19日（金）正午より開始する、公式LINEからの事前予約制で案内。詳細は公式LINEアカウントで確認。
7月6日以降＝JR大阪駅5階「時空の広場」で入店整理券の配布を予定。
■ルクア大阪限定アイテム
「クリアタンブラー」ルクア限定ハローキティ／1980円
お気に入りのキャラクターを見つけるのが楽しい大容量の総柄クリアタンブラーから、ルクア大阪限定カラーのハローキティ柄が登場。
「ハローキティ フェイストートバッグ」LEOPARD／5390円
大人気のトートバッグからルクア限定カラーが登場！ハローキティのリボンが大阪らしさを彷彿とさせるレオパード柄に。旅行やお買い物など幅広いシーンのお供にぴったり。
「マルチショルダー（ハローキティ ミニポーチ付き）」LEOPARD／1万4300円
ハローキティのフェイスポーチ付きマルチショルダーからも、ルクア大阪限定のレオパードカラーが登場。スマホやカード、コスメなど、ミニマルな必需品の携帯に大活躍。
■その他
「クリアタンブラー」全20種／1980円
お気に入りのキャラクターを見つけるのが楽しい、大容量の総柄クリアタンブラー。発売時即完売となった本アイテムがオープン時には全20種類をラインアップ。
「パンぬいぐるみ」全9種／2970〜3620円
sanrio houseの店舗でしか手に入らない【HELLO KITCHEN】第一弾・ベーカリーシリーズは、焼き立てパンを模したキャラクターのぬいぐるみ全9種。店頭ではまるでベーカリーカフェでパンを選ぶように、お気に入りのぬいぐるみをトングでセレクトできるコーナーを用意。
【sanrio house シークレットコレクション】「フラッフィー ハローキティ チャーム」3850円
ハローキティがふわふわの着ぐるみをまとったようなデザインのチャームは、開けてみてのお楽しみのブラインド仕様で、シークレットカラー1種を含む全8種。
【先着順・ご購入特典】限定デザインのステッカーシートをプレゼント
6月30日（火）よりオープンノベルティとして、ルクア大阪店にて税込7700円以上購入者へ先着順でsanrio houseオリジナルステッカーをプレゼント。sanrio houseでしか手に入らない、特別なアートワークによる限定デザイン。
■予約不要 期間限定ポップアップストア「CAPSULE TOY LAND」
2026年6月30日（火）〜7月20日（月・祝）の期間中、ルクア6階の催事スペースで「CAPSULE TOY LAND」を開催し、新作を含む全7種・計8台のオリジナルカプセルトイやフォトスポットを用意。