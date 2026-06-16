開催：2026.6.16

会場：グローブライフ・フィールド

結果：[レンジャーズ] 2 - 4 [ツインズ]

MLBの試合が16日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとツインズが対戦した。

レンジャーズの先発投手はマッケンジー・ゴア、対するツインズの先発投手はマイク・パレデスで試合は開始した。

1回表、5番 ジョシュア・ベル 3球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでツインズ得点 TEX 0-3 MIN

3回裏、1番 ジョク・ピダーソン 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでレンジャーズ得点 TEX 2-3 MIN

6回表、2番 バイロン・バクストン 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでツインズ得点 TEX 2-4 MIN

試合は2対4でツインズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はツインズのテーラー・ロジャーズで、ここまで3勝3敗2S。負け投手はレンジャーズのマッケンジー・ゴアで、ここまで4勝6敗0S。ツインズのゴメスにセーブがつき、0勝0敗7Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-16 11:26:11 更新