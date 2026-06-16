◇インターリーグ ドジャース−レイズ（2026年6月15日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠でのレイズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席は右飛に倒れた。

相手先発のニック・マルティネスは18〜20年まで日本ハムで、21年はソフトバンクでプレーした元NPB右腕。1ボール1ストライクからの3球目、「日本で学んだ」というチェンジアップを狙って鋭い打球を放ったが、右翼フェンス手前で失速。スタンドインとはならず右飛に終わった。これでマルティネスとの対戦成績は10打数無安打となった。

NHK BSで解説を務めた通算2038安打の新井宏昌氏も「惜しいですね。少し（バットの）先ですね」と語った。

前日14日（同15日）のホワイトソックス戦は3出塁も2打数無安打で連続安打が6試合でストップした。

この日、オールスター戦のファン投票第1回中間結果が発表され、大谷は116万5133票で両リーグ最多得票を獲得。2位のシュワバー（フィリーズ）に約34万票差を付ける圧倒的支持を得た。3カードぶりとなるドジャースタジアムでの一戦で、本拠ファンへ感謝の一撃となる15号にも期待がかかる。