サッカーＷ杯の日本初戦となるオランダ戦が日本時間１５日早朝に行われ、２−２の引き分けだった。ＦＩＦＡランキング上位の強豪相手に価値あるドローとなり、東京・渋谷スクランブル交差点は朝からお祭り騒ぎ。横浜でのパブリックビューイングでは、ＡＫＢ４８やＲＯＬＡＮＤらが熱狂した。試合はＮＨＫで生中継され、同局で初解説した元日本代表の本田圭佑（４０）が独特な節を連発して話題を呼んだ。

過去３度の準優勝を誇る強豪オランダ相手の引き分けに渋谷スクランブル交差点はお祭り騒ぎとなった。

試合終了直前までは閑散とした雰囲気だったが、終盤に追いつく劇的ドローで雰囲気は一変した。午前７時ごろから、交差点中央でファン同士が密集し、日本代表のチャントを歓喜の大合唱。雨が降る中でも傘を差す人はほぼおらず、熱く抱擁を交わし合い、通勤途中のサラリーマンも入り交じってハイタッチするなど喜びを分かち合った。

警察官らが多数配置された厳戒態勢の中、信号が青になる度に繰り返され、服を脱ぎ、パンツ１枚で駆け出す人もいた。赤信号になると素直に撤収する最低限のマナーは見せながら同２６分ごろまで人波は続き、ついに警察官から「これ以上はできません。普通に渡ってください」と強制終了の“ホイッスル”。規制線が張られ、同４２分になると、警察官も完全撤退した。

スポーツバーで観戦した３０代男性は「勝ってほしかったけど（オランダは）イエローカード３枚もらってるんでこっちの勝ちです」とニヤリ。「今年は優勝ですね」と続けた。

たまたま同所を通った５０代男性は「駅に行こうかと思ったらワーワーやってた」と驚きを隠せなかった。

２０代学生は声をからしながら「これはもう日本が歴史的な、引き分けですけど優勝に匹敵するぐらいの結果だったので、それを皆で分かち合うために来ました」と説明。「踊り散らかしました。本当に脳汁を全部出し切った」と疲弊気味だったが「日本絶対優勝するぞ！」と絶叫でエールを送った。