英ＢＢＣ放送のサッカー番組「Ｍａｔｃｈ ｏｆ ｔｈｅ Ｄａｙ」が１５日、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。「これが日本がオランダと引き分け後に更衣室を去った状態です」と記し、Ｗ杯北中米大会・日本−オランダ戦後の写真を投稿した。

写真では日本が使用したロッカールームの端に試合で着用したビブスが色ごとに重ねられ、その隣には未使用とみられるビブスが折りたたんで積み重ねられた。ゴミはテーブルにぶら下がったポリ袋に捨てられ、床の上には使用済みのバスタオルが畳んで積み重ねられた。床にはちり一つ落ちておらず、ロッカーにはハンガーがかけられただけの状態だ。

フォロワーからは「多くの国がこれを参考にすべき」「日本は素晴らしい場所だ」「彼らとサポーターに敬意を表するよ。いつも後片付けをして、他の人ができない敬意を示してくれるんだから」「いつものように完璧だね、あの日本人の規律は比類ないよ」「名誉、尊敬、誠実さ、日本」「彼らはピッチ上でもピッチ外でもただただ素晴らしい」などとコメントが寄せられた。