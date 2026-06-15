13日、都内で開催された国内最大規模の音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026（略称：MAJ2026）』に「MISAMO」が登場し、会場を魅了した。「MISAMO」とは、人気アイドルグループ「TWICE」のMINA（ミナ／29）、SANA（サナ／29）、MOMO（モモ／29）の日本人メンバーのみで結成された3人組ユニット。

『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトしとしたイベントで、Mrs. GREEN APPLEやM!LKなどの豪華アーティストらも登場した。出席者は思い思いの衣装に身を包んでおり、審査結果だけでなく、その衣装にも注目が集まっていた。

授賞式の直前、参加アーティストらへのインタビューの様子が公式YouTube『MUSIC AWARDS JAPAN / CEIPA』で生配信され、クリエイター・モデルのkemioがインタビュアーを務めた。「MISAMO」の3人も出演し、サナはPRADAのノースリーブドレス、モモはMiu Miuのブラックミニドレスと、可憐な姿を披露した。そして、ミナはFENDIのシックな膝丈ドレスで登場。話題となったのは、このドレスの胸元がV字にカットされ、肌が大きく露出していた点だ。

さらに、インタビュー開始直後にハプニングが起きて……。

「MISAMO」の3人の登場にkemioが気付くと、「おつかれー」の声とともに、それぞれとハグの仕草で挨拶をした。その際に、ミナの胸元があわや見えそうになっていたのだ。

SNSでは、今回“胸元ざっくり”な黒ドレス姿を披露したミナをめぐって、

《ミナハグした時とか際どすぎる..綺麗だけど勝手に心配してしまう》

《ミナ女優みたいだから似合うけど、出過ぎよ、、ありがたいけど心配よ》

と賞賛と心配が入り混じった声が寄せられている。

その後のインタビューは、和気あいあい。ミナはレッドカーペットを歩いた感想を聞かれて「たくさんの方に声をかけていただけて、とても、とても楽しかったです」とコメント。さらに、今日の衣装のポイントについては「ブラックでシックなドレスを着ているのですが、一人ずつポイントが入っているようなデザインになっております」とサナが笑顔で答えた。

華麗なステージパフォーマンスはもちろん、艶やかなドレス姿で、『MAJ 2026』の舞台を大いに盛り上げたミナ。世界を魅了し続ける彼女の活躍から目が離せない。