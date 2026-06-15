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YouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」にて、QOOLANDの平井拓郎が「【最新版】知らないと損するライブハウス出演の罠。初心者が初ライブで犯すとガチで干される最悪マナー4選｜打ち上げは特に気をつけろ！」と題した動画を公開した。初めてライブハウスに出演する初心者が陥りやすい罠や、守るべき暗黙のルールについて詳しく解説している。



動画では、ライブハウスに出演するための手順から解説。出演したいライブハウスがあれば、事前にアポイントを取って直接「挨拶に行く」ことが一番の近道だと語った。



出演が決まった後のルールとして、演奏の「持ち時間」を厳守することの重要性を強調。例えば持ち時間が30分の場合、「23分以上30分以内」に収めるべきとし、31分など時間をオーバーするのは「非常にまずい」と指摘した。時間を押してしまうと、次のバンドとの転換時間が短くなり、フロアの客に違和感を与える原因になるという。



また、初心者にとって壁となる「チケットノルマ」についても言及。ノルマを達成できなければメンバーの自己負担になる仕組みを解説しつつ、全く集客できなければライブハウスとしての興行が成り立たないため、バンドとしての努力は必要不可欠だと説いた。さらに、当日の「照明表」や「PA表」の提出についても触れ、事前に用意しておくか、スタッフに丁寧に尋ねることが大切だとアドバイスを送った。



終盤では、ライブ後の「打ち上げ」におけるマナーを解説。打ち上げは強制ではないとしつつ、参加する場合でも「全裸になる」などの行き過ぎた悪ノリは公共の場での犯罪になり得ると警告し、「爪痕を残さないと」と無理に奇をてらう必要はないと断言した。



初めてのライブハウス出演は右も左もわからず不安がつきものだが、事前にルールやマナーを把握し、周囲へ誠実な対応を心がけることで大半のトラブルは回避できる。平井の経験に基づいたリアルな助言は、これから初ステージに立つ初心者バンドマンが、安心して音楽活動を楽しむための大きな指針となるだろう。