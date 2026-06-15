イチビキ「献立いろいろみその日」 地場スーパーで記念イベント

イチビキは5月30日、地場スーパー・フィールの「エクボスタイルKASUGAI店」（愛知県春日井市）で、「献立いろいろみその日」記念イベントを開催した。

会場では「献立いろいろみそ」のアレンジメニューの無料試食や、イチビキ商品を含む1000円以上の購入者にイチビキ商品やオリジナルグッズが当たるカプセルトイを実施。多くの来店客が参加し、賑わいを見せた。

無料試食では、「回鍋肉」「肉みそ丼」「きゅうりのみそスティック」の3品を用意。体験者からは、「いつも決まったメニューにしか使っていないから新たな使い方が知れてうれしい」「さっそく家で作ってみたい」などの声が寄せられたという。アレンジメニュー3品の人気投票では、「肉みそ丼」が第1位に選ばれた。

「献立いろいろみそ」は95年に発売。コクのある「豆みそ」に甘みを加えた味噌だれ商品。長く「名古屋の味」として親しまれており、昨年（25年）に発売30周年を迎えた。

「献立いろいろみその日」は、商品の頭文字「献（コン）」の「5」と、毎月30日が「味噌（ミソ）の日」であることから、一般社団法人日本記念日協会に申請し、今春正式に認定登録された。

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