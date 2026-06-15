アメリカ政府によるClaude Mythos 5とClaude Fable 5の提供停止命令は「中国と関係のあるグループがアクセスした疑いがあるため」との報道

アメリカ政府によるClaude Mythos 5とClaude Fable 5の提供停止命令は「中国と関係のあるグループがアクセスした疑いがあるため」との報道