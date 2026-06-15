町田啓太が主演するドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（日本テレビ系）の最終話が、13日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

蒼空（山岸想）は、「本当はひどいくせに、いいヤツぶって、うそついてるんじゃねえよ！」とタツキ（町田）を押し倒し、握った拳を一度は振り上げるも、やがてその拳を下ろす。

三雲（江口洋介）は、なぜタツキにイラ立つのかと蒼空に聞くが、答えは得られず。さらに三雲は、タツキがこれまでに描いた海岸の絵を見ていくと、その中の浜辺を走る蒼空の姿が変化していることに気付く。タツキは、その絵に無意識に込めていた蒼空への思いを実感し…。

翌朝、音楽フェスに向けて準備をする「ユカナイ」の子どもたちは、蒼空にも声を掛けるが、蒼空はそっけない態度で…。

そんな中、フェスの横断幕作りの担当になったタツキは、体に絵の具を付け、好きなものを自由に描く“ボディーペインティング”をやろうと思い付く。蒼空は三雲に促されて、参加することに。

最初は乗り気ではなかったものの、ほかの子どもたちから絵の具まみれにされたのをきっかけに、次第に打ち解けていく蒼空。カオスな状態の中、生き生きとした笑顔の蒼空を久しぶりに見たタツキは、そっと蒼空の顔に触れるが…。

放送終了後、SNS上には、「最終回、すごくよかった。タツキと蒼空がお互いに『ごめん』を言えてよかった」「蒼空くんの笑顔に号泣した。蒼空くんがタツキに愛されてるって、ちゃんと伝わってよかった」「タツキと蒼空と優に笑顔が戻ってよかった。蒼空がユカナイやユカナイの子どもたちに触れて、ここに優しい居場所がある、生きていけるよと伝わったんだね」「蒼空とタツキが向かい合う場面は名シーン。感動の連続だった」などの反響が寄せられた。

このほか、「タツキロスになってる。町田啓太さんの包み込む笑顔、優しい世界に幸せをもらった」「このドラマは心底悪い人はいないのに、登場人物は悩み苦しんでいる。不登校、うつ病、引きこもり…と毎話考えさせられるテーマだった」「『この先、どんな道を選んでも、お父さんは蒼空のことを信じるよ。ずっと味方だから』と言うタツキと同じように、自分も元不登校の子どものことを思っている」「子どもとの関わり方について、たくさん勉強させてもらった。心に残る良質なドラマ」といった声も投稿された。