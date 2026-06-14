ＢＴＳが今月１２日と１３日にワールドツアー「ＡＲＩＲＡＮＧ」の釜山公演を行う中、１２日は予定されていた時間より７５分遅れて公演が開始されたことを受け、所属事務所・ＨＹＢＥが謝罪した。

同社は１２日、韓国発のファンコミュニティープラットフォーム・Ｗｅｖｅｒｓｅ（ウィバース）を通して「『ＢＴＳ ＷＯＲＬＤ ＴＯＵＲ ’ＡＲＩＲＡＮＧ’ ＩＮ ＢＵＳＡＮ』に足を運んでくださった来場者さまへ、公演開始の遅延によりご迷惑をおかけした点、深くお詫び申し上げます」と謝罪。遅延の原因について「有意義な時間をお過ごしいただけるよう、運営に万全を期して準備を進めましたが、会場案内での混乱、ファンへのプレゼント配布の待機列による混雑、商品の受け取り遅延などが重なり、本公演の開始が遅れてしまいました」と理由を説明した。続けて「翌日の公演では、同様の混雑が発生しないよう、入場やグッズ配布をはじめとする会場運営全般を徹底的に点検・改善いたします」と述べ、再発防止を示した。

これに先立ち、公演初日である１２日にオンラインコミュニティーなどでは「午後７時になっても入場さえできなかった」という観客からの不満が相次いで投稿されていた。