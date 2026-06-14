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YouTubeチャンネル「花屋ユウの偏愛TV」が、「【熱中症対策】USJの給水器、全部飲み比べたら衝撃の結果に。」と題した動画を公開した。動画では、パーク内に点在する無料の給水器を飲み比べ、夏場の熱中症対策に役立つ「冷たくて美味しい水」が出るスポットをランキング形式で紹介している。



パーク内で販売されているドリンクは平均300円から350円ほどかかるため、持参したマイボトルで無料の給水器を活用することは大きな節約に繋がる。動画では各エリアの給水器の水を実飲し、その温度や味を検証。給水器によっては水圧が弱くペットボトルに汲みにくい場所や、常温に近いぬるい水が出る場所もあることを実証した。



検証の結果、最も冷たくて美味しい給水器トップ3を発表した。第3位はワンダーランドの「キッズ・ストア横」の給水器。トイレの奥にあり見つかりにくいが、比較的空いている穴場だという。第2位はニューヨークエリアの「コナン4-Dライブショー横」。普段から愛用しているというこの水は、市販のミネラルウォーターのように冷たくて美味しいと絶賛した。そして第1位に輝いたのは、ニンテンドーワールドの「ドンキーコングカントリー入り口横」。飲んだ瞬間に「冷たい！うまい！」と驚きの表情を見せ、他の場所とは温度が明確に異なると太鼓判を押した。



動画の最後には、これから暑くなる季節に向けて「熱中症や脱水症状を起こしてほしくない」と注意を呼びかけた。水筒や空のペットボトルを持参して給水器を有効活用し、こまめな水分補給でバテることなく1日中パークを快適に楽しむための有益な情報となっている。