ダラス・スタジアムで会見が行われた

日本代表・森保一監督が現地時間6月13日、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ初戦・オランダ戦の前日会見を行った。

MF遠藤航に代わって、新キャプテンにDF板倉滉を任命。さらに2大会連続で追加招集したFW町野修斗（ボルシアMG）について言及した。

11日に遠藤の離脱が決定。同日の朝に板倉が後任の新キャプテンを務めることが決まった。森保監督は「長く一緒に戦ってきた仲間ですし、コンセプトを掲げる中でオンでもオフでも理解してくれて、自分自身が表現してくれる。かつ、彼のキャラクターとして、色んな選手とコミュニケーションとりながら雰囲気を作ってくれることを期待してキャプテンにしました」と説明。ただ、キャプテンの決定は困難をきたしたといい、「ひとりひとりが自分のためにやるべきことをやれて、かつチームのために姿勢と態度を示していける。全員がリーダーとしてキャプテンとして引っ張っていくんだ、貢献していくんだという選手ばかりですので、キャプテンを決める時は難しい決断になりました」と心中を明かした。

さらに代わって招集した町野は前回のカタールW杯に続いて2大会連続。この日、チームに合流した。遠藤の代わりはボランチではなく、シャドーや1トップも務める町野の招集を決断した。ボランチの代役を見送った理由について問われた森保監督は、DF瀬古歩夢や板倉、さらにアヤックスで6番としてプレーしていたDF冨安健洋の名前を挙げ、「ほかにもポリバレントでプレーできる。すでに埋められる状態でプレーしたので補充しなかった」と説明。現有戦力の多面的な起用で穴を埋められるという確固たる手応えを示した。

そのうえで、前線の選手を追加した意図についても具体的に語った。「いい守備からいい攻撃に守備をオーガナイズして勝つために、攻撃で点を取らないといけない。前線からハードな守備をしないといけないところ」と指摘。攻守両面における前線からの献身的な働きが、チームの勝利に不可欠であると強調した。

また、大会直前という難しいタイミングでの合流になることも、選考の重要な要素となった。「このタイミングでチームに加わることは、ただ選手のパフォーマンスやプレースタイルだけ見て決めるタイミングではない」と言及。これまでの活動を通じて町野の特性を深く理解しており、彼が代わりに入ることがチームにとって一番プラスに働くと判断したという。

「選手が持っているキャラクターや、チームにプレー以外のところで何をもたらせてくれるかも大事」。森保監督はそう語り、スクランブルで合流する町野に対して、戦術面での効果はもちろんのこと、「プレー以外のところでもチームに大きな貢献をしてくれる」と改めて期待を口にした。初戦のオランダ戦に向けてチームの結束力を高め、総力戦で大舞台へと向かう。（FOOTBALL ZONE編集部）