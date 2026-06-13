J1はEASTもWESTも準決勝敗退!オールスター決勝はJ2・J3EASTとWEST対決に
Jリーグオールスターゲーム『DAZNカップ』の準決勝が行われ、J2・J3 EAST-AとJ2・J3 WEST-Bが19時35分のキックオフを予定している決勝へと進出した。
準決勝の第1試合ではスコアレスのまま30分を終了。いきなりサドンデス形式となるPK戦で勝ち上がりを決めることになったが、J1 EASTの2人目で蹴ったMF天野純(横浜FM)がポストに当てて失敗した。
第2試合ではWEST-Bが7分にDF杉井颯(鹿児島)からリターンパスを受けたMF榊原彗悟(大分)が左足で強烈弾を突き刺して先制。このリードを最後まで守り抜いて、J1 WESTを下した。
準決勝の第1試合ではスコアレスのまま30分を終了。いきなりサドンデス形式となるPK戦で勝ち上がりを決めることになったが、J1 EASTの2人目で蹴ったMF天野純(横浜FM)がポストに当てて失敗した。
第2試合ではWEST-Bが7分にDF杉井颯(鹿児島)からリターンパスを受けたMF榊原彗悟(大分)が左足で強烈弾を突き刺して先制。このリードを最後まで守り抜いて、J1 WESTを下した。