14日に阪神芝2200メートルで決戦

中央競馬のG1・宝塚記念は14日、阪神芝2200メートルで行われる。注目は史上初の春古馬3冠を狙うクロワデュノール（牡4、斉藤崇）だが、異常ともいえる前日オッズに衝撃が走っている。

昨年のダービー馬クロワデュノールは今年、G1・大阪杯と天皇賞・春を連勝。宝塚記念では父キタサンブラックでも達成できなかった春の古馬3冠を狙っている。

クロワデュノールが1番人気に支持されるのは当然といえるが、昨年覇者のメイショウタバル（牡5、石橋）などライバルも強力な大一番で、前日オッズが異常な値となった。

土曜の午後3時半の時点でクロワデュノールが1.1倍。2番人気のメイショウタバル以降は2桁のオッズとなった。競馬ファンにも衝撃が広がる。

Xには「クロワどーなってんの笑こんな強いメンツいてもオッズ1.1倍って」「クロワに大金ぶち込んだ人居るっぽい？」「単勝1.1倍で複勝が1.3-1.6って、複勝の方がお得じゃんw」「クロワ1.1倍！！？？！！？？！」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）