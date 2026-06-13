本拠地ヤンキース戦

米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手は12日（日本時間13日）、本拠地ヤンキース戦に「5番・三塁」で先発出場。初回に特大の14号2ランをかっ飛ばした。味方の主砲ブラディミール・ゲレーロJr.内野手も思わず頭を抱えた飛距離423フィート（約128.9メートル）の一発。指揮官も手放しで称賛を送っている。

本拠地ロジャース・センターがどよめいた。1点を先取して迎えた初回2死二塁の打席。低め変化球を豪快に引っ張った岡本の打球は、左翼ポール際へ飛び込む14号2ラン。最上段に飛び込む特大アーチで、ベンチのゲレーロも思わず口をあんぐり。頭を抱えていた。

カナダ放送局「スポーツネット」でコラムニストを務めるシー・ダビディ氏によると、ロジャース・センターの「500レベル」と呼ばれる最上段に運んだブルージェイズの選手は、2017年5月30日にジョシュ・ドナルドソンが放ったのが最後。岡本の一発は9年ぶりの特大弾になった。ブルージェイズ公式Xは「500レベル」に運んだのは球団史上10人目だと伝えている。

「スポーツネット」の試合後番組で中継されたジョン・シュナイダー監督の会見では、ゲレーロJr.のリアクションについての質問も飛び出した。指揮官は「私も同じような感じだったよ。フェアになってくれと願っていた。かなり飛んでいるのは分かっていたからね」と主砲の気持ちを代弁した。

続けて「あれをやるのは難しいことだよ。なかなか見られるものじゃない。とんでもないパワーの持ち主だ。相手ベンチはそうじゃないだろうが、野球ファンとしては見ていて感銘を受けるものだった」と、改めて岡本のパワーを称賛していた。

岡本は4打数1安打2打点で、チームの8-5の勝利に貢献している。



（THE ANSWER編集部）