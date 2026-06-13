【むくろ 幽介】炎上を繰り返す”映画館のマナー問題”「観客同士のトラブルも多発している」現場スタッフが明かす本音

炎上を繰り返す映画館のマナー問題

動画配信サービスの台頭による「映画館離れ」が語られて久しいが、一方でまだまだ娯楽として"劇場体験"が強い集客力を持っていることも確かだ。

映画製作配給大手4社が構成する業界団体である「日本映画製作者連盟」の発表によると、2025年の国内映画市場は興行収入2744億5200万円を記録。入場人員も1億8875万6000人に到達するなど、コロナ禍前の2019年に迫る水準まで回復してきている。

だが、こうしたヒット作のおかげで劇場が賑わうと、さまざまな問題が浮かび上がってくる。

今年5月、映画館で販売されている飲み物のラインナップへの不満をつぶやいたXの投稿が、400万を超えるインプレッションを集めた。きっかけは些細なことだったが、そこに寄せられたリプライや引用は、持ち込みの是非、体調への配慮、観客同士のマナー監視まで、映画館をめぐるさまざまな不満や主張が噴き出す場になった。

映画館のマナー問題は、何もこれが初めてではない。上映中のスマホ点灯、エンドロールが終わらないうちに立ち上がる観客、隣席からの私語--こうしたトラブルは繰り返し話題になり、そのたびにSNSで賛否が割れる。なぜ映画館マナーはこれほど炎上を繰り返すのか。

今回は、それぞれの立場の意見を整理しつつ、現場で働く映画館スタッフはこの問題をどう捉えているのかについて、実際に映画館に勤務する従業員の方に意見を伺いながら考えてみた。（以下、「」内は従業員の方のコメント）

意見は真っ二つに

まず話題になった飲み物論争について、同ポストにどのような声が寄せられたのかを見ていこう。

否定派の主な意見として、“ペットボトルは開ける時の音が結構うるさくてそれが迷惑。炭酸だと最悪”、“持ち込み不可の映画館では上映前にロビーで水分補給し、上映中は水筒を出さないのが最低限のマナーではないか”、“事情がある場合でも映画館に許可を取るべき”など、鑑賞時の妨げになるという実害を感じて発したであろうものから、“映画館側が設定したルールなのだから守るのが当然”といったマナーのあり方についてのものまで、幅広い意見が寄せられていた。

一方の肯定派は、“映画館の冷たい飲み物は胃が冷えやすく、ホットドリンクもカフェイン飲料が中心で体に合わないため水筒を持っていく”、“持ち込みを禁止するなら天然水とかカフェインレスのお茶とか売ってほしい”などの体調面でのリスクを訴えるものから、“利用者側が映画館の経営目線でパトロールするのがわからない”といった、利用者同士が互いを取り締まることへの違和感を表明するものまであった。

シネコン各社は原則「持ち込みはご遠慮ください」

現場スタッフの声を聞く前に、まずは各大手シネコンの飲食物持ち込みに関するルールを整理しておこう。各社の案内を要約すると下記のとおりだ。

TOHOシネマズは"外部からの飲食物はご遠慮いただきたい。ただし、体調による事情がある場合は鑑賞劇場へ直接相談"、イオンシネマは"イオンシネマで購入された飲食物以外のお持ち込みはご遠慮いただきたい"、109シネマズは"当劇場売店で購入された飲食物のみ持ち込み可"、ユナイテッド・シネマは"他店で購入した飲食物のお持ち込みはお断り。スクリーン内での飲食は館内売店を利用してください"などといった趣旨の記載がある。その他のシネコンでも"ご遠慮いただきたい"という表現に留めているところが多い印象だ。

持ち込みで「座席の販売中止」のリスクも

では、実際の現場ではどこまで徹底されているのか。映画館スタッフに話を聞いた。

「劇場の入口脇に"持ち込みをご遠慮しています"という貼り紙をしていますが、館内アナウンスでは発信していないため、最低限の対応と言えますね。入口で持ち込んでいるお客様を発見した際には『次回からはご遠慮ください』とお伝えするのに留めており、飲み物程度であれば没収するようなことはしていません。ただ、残りが少ないようであれば、劇場に入られる前に消費していただき、近くのゴミ箱に捨ててもらうようにご案内することはあります」

手荷物検査のように厳密なチェックをしているわけではないようだ。では、映画館が飲食物の持ち込みを制限する理由について、現場目線ではどう捉えているのか。

「売り上げ面での懸念は前提としてありますが、現場目線で一番困るのは館内環境の悪化ですね。これは飲み物よりも食べ物のほうが厄介です。食べカスを落とされたり、包装紙などを座席の下に残されたりすると清掃の手間が増えますし、匂いも残ってしまいます。

劇場で販売しているポップコーンなどであれば匂いにも違和感はないのですが、それ以外の持ち込んだ飲食物の匂いはすぐにわかりますし、万が一飲食物をこぼされると汚れはもちろんのこと、匂いが取れるまでその座席の販売を中止せざるを得ません」

スタッフを悩ませる“マナー警察”によるトラブル

一方で現場のスタッフ目線でも持ち込み派の気持ちに一定の理解はあり、事情によってはあまり大きな目くじらを立てるつもりはないというのが、現場の率直な意見のようだ。

「ルールを守り、他のお客様に迷惑になると思うようなことは慎んでいただければと思う一方で、健康上の理由まで一律に禁ずるのは厳しすぎるのでは？ というのが正直な気持ちですね」

飲食物の持ち込みに限らず、映画館をめぐるマナー問題は尽きない。上映中のスマホ点灯、隣席からの私語、エンドロールが終わる前に立ち上がる観客--いずれもSNSで定期的に話題になり、そのたびに賛否が割れる構図だ。こうしたマナー論争は何もSNSだけで起きているのではないそうで、現場では観客同士の衝突にも頭を悩ませているという。

「他のお客様のマナーを直接注意してトラブルになっている場面をよく見かけます。本来はスタッフがご遠慮していただくようにお伝えするべきなのですが、上映中は密室空間ですし、頻繁に劇場内をチェックすると鑑賞の妨げにもなってしまうので、常時監視するわけにもいきません。こうした行為を発見された際は、お手数ですが劇場外のスタッフにお声がけいただきたいですね」

マナー違反に腹を立てた観客が当人に直接声をかけてしまうと、予期せぬ衝突を招くことも少なくない。イラッとしたり気になることがあっても、まず声をかける前にスタッフに相談する--それ自体もひとつのマナーといえるかもしれない。

現場スタッフが提案する「マナー問題の処方箋」

では、こうしたマナー問題を解消するにはどのような対応策が考えられるのか。現場の視点から意見を聞いた。

「たとえば今回の飲み物を巡る問題であれば、購入できる飲料価格の見直しや、常温の水や白湯の販売はしてもいい気がします。また、混雑してコンセッションから飲食物を購入できないからと持ち込んでしまうお客様も多いと思いますので、モバイルオーダーの導入をもっと加速させて混雑を緩和するのもひとつの手でしょう。

健康面で悩まれている方には、一部の規制を緩和するような基準を映画館側が明確に打ち出すことで、お客様同士の衝突を避けられるのではないでしょうか」

映画館マナーが炎上しやすいのは、観客一人ひとりにとっての"快適な鑑賞環境"が異なるからに他ならない。それらの最大公約数として設計されるのがルールであり、自分だけは例外として行動すれば、あっという間に秩序は崩壊してしまうだろう。

一方で、映画館側もルールへの不満や観客の困りごとを細かく汲み取り、より柔軟に調節する余地はあるはずだ。そうすることで不要な衝突が避けられるのであれば、改めてルールのあり方を問い直してみる価値は大いにあるのではないだろうか。

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