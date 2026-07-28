◇インターリーグブルージェイズナショナルズ（2026年7月27日ワシントン）ブルージェイズマックス・シャーザー投手（42）が27日（日本時間28日）、自身42歳の誕生日に敵地ナショナルズ戦に先発登板予定。岡本和真内野手（30）は「6番・三塁」でスタメンに名を連ねている。現在通算222勝の快腕は、6月10日（同11日）の本拠地フィリーズ戦で初回先頭打者のシュワバーから見逃し三振を奪い史上11人目の通算3500奪三振を