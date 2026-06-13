木原官房長官は、秘書官が経済産業省に在籍中、公費出張した際、知人女性と複数回ホテルで過ごしていたと明らかにしました。

中道改革連合 長妻昭議員

「経済産業省在籍時ですが、ホテルには内緒で妻ではない女性と一緒に2人で宿泊した。これは事実でしょうか」

木原官房長官

「それは私の秘書官でございます。ホテルで朝まで知人（女性）と過ごしたと」

宿泊料金を1人分しか支払っていなかったのではないかと追及されると…

中道改革連合 長妻昭議員

「追加料金が発生する仕組みにもかかわらず（女性の分の）追加料金を払わなかったと。こういう事実はあったんですか」

木原官房長官

「雑誌からの取材依頼を契機に支払うべき追加料金があったのではないかと、そのように本人が思いまして、お支払いしたと。そのように報告を受けました」「（出張で）知人女性をホテルの自室に招き入れたのは5回。そのうちの2回は翌朝までいたと当該職員が認めておるところ」

木原官房長官は秘書官の処遇について「情報を確認し判断する」としています。

（6月12日放送『news zero』より）