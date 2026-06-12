日本代表ＭＦ遠藤航主将（３３）の離脱を受け、新主将を託されたＤＦ板倉滉（２９）＝アヤックス＝が１１日（日本時間１２日）の練習後、Ｗ杯優勝へチームを引っ張る覚悟を明かした。Ｗ杯初戦・オランダ戦の３日前という急転直下の主将交代。また、ボランチを本職とするＭＦ遠藤に代わる追加招集が、なぜＦＷ登録の町野修斗（２６）＝ボルシアＭＧ＝だったのか。岡島智哉記者が「読み解く」。

理由はシンプルだ。遠藤を除いた２５人の選手リストを眺めた時に、森保監督の「最大の懸念」が左シャドーにあったから、と推察できる。

５月２５日の始動以降、選手たちの様子を最も近くで見てきた森保監督。遠藤が外れ、本職が３枚となったボランチよりも、南野拓実（３１）、三笘薫（２９）を負傷で欠く左シャドーに危機感を覚えたが故の“増員”となった。

ここで疑念が生まれる。「ボランチは３枚で大丈夫なのか」。これに対する指揮官の答えは「４枚いるから大丈夫」というものになるのだろう。本職はＤＦながら、５月３１日のアイスランド戦でボランチに入り、好プレーを披露したＤＦ瀬古を、事実上のコンバートで中盤の頭数に入れた。主軸の鎌田、佐野の２人は、連戦に強いタイプでもある。

玉突きにより「瀬古が抜けるＣＢは大丈夫なのか」となるが、これも「大丈夫」という見解のはずだ。冨安、板倉が順調な仕上がりを見せており、谷口らの６枚は充実の顔ぶれ。吉田の“昇格”も見送った。

左シャドーはアイスランド戦で起用された伊東、中村、後藤は大きなインパクトを残せなかった。鈴木唯も復帰したが、個性がハッキリした面々が多い中に、万能型の町野を加えることで、手札を増やすことを選んだ。開幕が迫る中、戦術を熟知しており、愛されキャラかつ動じない性格の町野に白羽の矢が立った形だ。