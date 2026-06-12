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「レジ改修に半年かかるってバカなんですか」竹田恒泰が消費税率変更のシステム改修説を一蹴

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作家の竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネルで「消費税率の変更！レジ改修に半年かかるわけがない！」を公開した。動画では、消費税率の変更に伴うレジのシステム改修に「半年かかる」という報道に対し、真っ向から反論し、その背景にあるIT業界の思惑を鋭く指摘している。



動画冒頭、竹田氏は新聞紙面を示しながら、「レジ改修に半年かかるって言うんですけども、この人たちバカなんですかね」と痛烈に批判。レジの消費税率変更は変数を入れ替えるだけであり、「もう3分でできますからね」と一蹴した。さらに、このシンプルな事実が国会で誰からも指摘されない現状について疑問を呈し、「半年なわけねえだろって、なんで言わないの」と呆れた表情を見せた。



続けて竹田氏は、消費税率は本来変わるものであるため、レジシステムは最初から税率を変更できる仕様になっていると説明。「朝イチでピピって操作するだけですから」と述べ、決して難しい作業ではないことを強調した。それにもかかわらず改修に半年かかると主張される理由について、「本当はできるけど改修費用が欲しくて」と推測。工数で請求書を出したい企業の都合であると断じ、「要するに金をむしり取りたいだけでしょ」と厳しい言葉を投げかけた。また、税率を上げる時には改修が不要で、下げる時にだけ必要になるという論調に対し、「瞬時に対応できるからITなんじゃないですか」と呆れ返った。



最後に竹田氏は、現代の会計システムは導入段階から変数を選べるようになっているのが普通であると語り、「1%はOKだけども0%はダメだとか、そんなんで国民納得すると思うんですかね」と疑問を投げかけた。常識から逸脱した説明に対する疑念を示し、「そんな馬鹿なことない」と語気を強めて動画を締めくくった。