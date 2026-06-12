『探偵！ナイトスクープ』ネットで論争になった“スゴ技”…高橋成美が分析
きょう12日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西ローカル）では、竹山隆範探偵が「父の手のひらに立つ2才の娘」を調査する。
【動画】絶妙なバランス！ネットで論争になった“スゴ技”
依頼者は、大阪府の男性（34）。ある日、1歳の娘を自分の手のひらに乗せてみた。娘がとても喜ぶので何度かやっていると、気が付けば手のひらの上で立ち上がっているのだ。正直、親の自分が一番びっくりしている。その様子をインスタグラムに投稿したところ、およそ270万回再生され、「子どもがすごい」「いや、父親がすごい」「いや、これはただの奇跡やろ」などコメント欄が軽く論争状態になった。
これは、子どもの体幹が異常に優れているのか、それとも父親の私の手のひらが奇跡的に安定しているのか、はたまた、ただの親バカフィルターなのか。…そして、こんなことができる人が他にもいるのか。実際に調べていただきたい、というもの。
依頼者には、エマちゃん（2歳）、メイちゃん（1歳）という娘が2人いるが、どちらも父親の手のひらの上で立つことができる。しかも、エマちゃんは見事なV字バランスまで披露。そこで父と娘のどちらがすごいのかを判定すべく、フィギュアスケート・ペアの選手として活躍した、あの高橋成美さんが来てくれた。すると驚きながら「どちらがすごいとは言えない。2人の信頼関係です」と分析。では他の人でもできるのか。そこで「手のひら乗せ-1グランプリ」を開催する。アクロバットパフォーマーの2人、サーカスのペア、“筋肉”代表のムキムキ父と2歳の娘に、依頼者親子の4組が参戦。果たして、優勝を勝ち取ったのは。
このほか、真栄田賢探偵の「平井堅イントロクイズ王決定戦」、石田靖探偵の「唯一の話し相手はリラックマ」を届ける。
【動画】絶妙なバランス！ネットで論争になった“スゴ技”
依頼者は、大阪府の男性（34）。ある日、1歳の娘を自分の手のひらに乗せてみた。娘がとても喜ぶので何度かやっていると、気が付けば手のひらの上で立ち上がっているのだ。正直、親の自分が一番びっくりしている。その様子をインスタグラムに投稿したところ、およそ270万回再生され、「子どもがすごい」「いや、父親がすごい」「いや、これはただの奇跡やろ」などコメント欄が軽く論争状態になった。
依頼者には、エマちゃん（2歳）、メイちゃん（1歳）という娘が2人いるが、どちらも父親の手のひらの上で立つことができる。しかも、エマちゃんは見事なV字バランスまで披露。そこで父と娘のどちらがすごいのかを判定すべく、フィギュアスケート・ペアの選手として活躍した、あの高橋成美さんが来てくれた。すると驚きながら「どちらがすごいとは言えない。2人の信頼関係です」と分析。では他の人でもできるのか。そこで「手のひら乗せ-1グランプリ」を開催する。アクロバットパフォーマーの2人、サーカスのペア、“筋肉”代表のムキムキ父と2歳の娘に、依頼者親子の4組が参戦。果たして、優勝を勝ち取ったのは。
このほか、真栄田賢探偵の「平井堅イントロクイズ王決定戦」、石田靖探偵の「唯一の話し相手はリラックマ」を届ける。