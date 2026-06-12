ほっともっと、「ねぎ塩レモン豚タン弁当」を発売 - 肉倍盛りやお重タイプも
持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は6月17日、ボリュームたっぷりな「ねぎ塩レモン豚タン弁当」を全国で発売する。
ほっともっと「ねぎ塩レモン豚タン弁当」(920円)
「ねぎ塩レモン豚タン弁当」(920円)は、噛むほどにあふれる旨味が特長の豚タンを使用しており、たっぷりのねぎとごま油で香ばしさを際立たせた「ねぎ塩ダレ」が、豚タンの味わいを最大限に引き立てる。さらに、ブラックペッパーのピリッとした刺激が後味を引き締め、付け合わせの生レモンを絞れば、爽やかな酸味とともに最後までさっぱりと楽しむことができる。
ほっともっと「倍盛ねぎ塩レモン豚タン弁当(肉2倍)」(1,490円)
また、豚タンの量が2倍の「倍盛ねぎ塩レモン豚タン弁当(肉2倍)」(1,490円)や、肉の旨味がごはんに染みわたる、お重仕立ての「ねぎ塩レモン豚タン重」(890円)もラインアップされている。
ほっともっと「ねぎ塩レモン豚タン重」(890円)
ほっともっと「ねぎ塩レモン豚タン弁当」(920円)
「ねぎ塩レモン豚タン弁当」(920円)は、噛むほどにあふれる旨味が特長の豚タンを使用しており、たっぷりのねぎとごま油で香ばしさを際立たせた「ねぎ塩ダレ」が、豚タンの味わいを最大限に引き立てる。さらに、ブラックペッパーのピリッとした刺激が後味を引き締め、付け合わせの生レモンを絞れば、爽やかな酸味とともに最後までさっぱりと楽しむことができる。
ほっともっと「倍盛ねぎ塩レモン豚タン弁当(肉2倍)」(1,490円)
また、豚タンの量が2倍の「倍盛ねぎ塩レモン豚タン弁当(肉2倍)」(1,490円)や、肉の旨味がごはんに染みわたる、お重仕立ての「ねぎ塩レモン豚タン重」(890円)もラインアップされている。
ほっともっと「ねぎ塩レモン豚タン重」(890円)