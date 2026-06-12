『機甲戦記ドラグナー』HGに「ドラグナー1 リフター1装備タイプ」がスペシャルコーティング仕様で登場

『機甲戦記ドラグナー』HGに「ドラグナー1 リフター1装備タイプ」がスペシャルコーティング仕様で登場