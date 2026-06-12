『機甲戦記ドラグナー』HGに「ドラグナー1 リフター1装備タイプ」がスペシャルコーティング仕様で登場
バンダイスピリッツは、『機甲戦記ドラグナー』より「HG 1/144 ドラグナー1 リフター1装備タイプ [スペシャルコーティング]」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。
2026年10月発送予定「HG 1/144 ドラグナー1 リフター1装備タイプ [スペシャルコーティング]」(8,800円)
『機甲戦記ドラグナー』より、「ドラグナー1 リフター1装備タイプ」がスペシャルコーティング仕様で登場。深みのある艶を放つホワイトメッキパーツと、赤と青のラインの色味をメタリック成形色で再現し、圧倒的な存在感を演出する。
光沢のあるホワイトメッキで煌びやかな輝きのある仕上がりに。各部カラーリングもスペシャルコーティング仕様の成形色で再現。ウイングの展開ギミックを搭載しており、劇中シーンを再現できる。
ダイナミックなポージングを実現する可動域に加え、75mmハンドレールガンLPS9型の弾倉は着脱式となっており、腕部に2本ずつ付属し、ハンドレールガンに装着することも可能。多彩な武装が付属し、様々な劇中再現できる。
(C) サンライズ
2026年10月発送予定「HG 1/144 ドラグナー1 リフター1装備タイプ [スペシャルコーティング]」(8,800円)
光沢のあるホワイトメッキで煌びやかな輝きのある仕上がりに。各部カラーリングもスペシャルコーティング仕様の成形色で再現。ウイングの展開ギミックを搭載しており、劇中シーンを再現できる。
ダイナミックなポージングを実現する可動域に加え、75mmハンドレールガンLPS9型の弾倉は着脱式となっており、腕部に2本ずつ付属し、ハンドレールガンに装着することも可能。多彩な武装が付属し、様々な劇中再現できる。
(C) サンライズ