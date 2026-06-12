PL学園→法大進学…vs東大の新人戦で左肩に違和感

元広島4番打者の西田真二氏（野球評論家、香川オリーブガイナーズアドバイザー）は1979年、法大に進学した。前年夏の甲子園を制したPL学園（大阪）のエースだったが、大学1年秋からは野手に転向。「ちょっと肩を痛めたのでね。まぁ、プロに行くならバッターの方がいいんじゃないかって評価だったと思います」と話したが、実は、高3夏の大会後から“投手より打者”への流れは感じていたという。それには同い年の左右の剛腕の存在があった。

PL学園のエース兼4番打者として名を馳せた西田氏は次なる道に大学野球を選択した。同期の谷松浩之外野手がドラフト4位でヤクルト入り、金石昭人投手がドラフト外で広島入りした中での決断だった。「僕にもプロから話はあったそうですが、どこからあったとかは聞いていないし、まだプロは早いと思った。（PL学園監督の）鶴岡（泰）さんからも大学進学を勧められたし、木戸（克彦捕手、元阪神）と僕は法政に行くことになったんです」。

関西から関東へ。「木戸と2人で電車に乗ってね。（法大の合宿所がある）武蔵小杉まで行ったなぁ。あの時、法政はPL出身の人も多かったんですよ。特待といっても授業料は払っていたし、親は大変だったと思いますけどね。仕送りもしてもらったし……。まぁ、寮生活はPLで慣れていたからね。1年の時には4年生に付くんだけど、僕は谷さん（谷真一内野手、元近鉄）に付いた。優しい人なんでよかったですよ」と懐かしそうに話した。

法大では投手としてスタート。東大との新人戦では先発して7回まで無安打に抑えるなど甲子園優勝投手の力を見せつけていたが、その試合中に左肩違和感で降板し、状況が変わった。「怪我して投げられなくなって、そこから治療に入ったけど、みんなに『バッティングの方がいいんじゃないか』って言われたんですよ。まぁバッティングも好きだったんでね」と大学1年秋からは野手に転向することになった。

「僕は“この野郎！”って投げるタイプでピッチャーの性格なんだけど、（174センチで）上背もないし、ピッチャーだったら社会人まで、プロに行くならバッターって評価だったんじゃないかと思う。もしも、あの時に怪我していなかったら、二刀流だったかもしれないけどね（笑）。やっぱり、ピッチャーは主役。ピッチャーは楽しかったからね」と投手に未練もあったようだが、こうなることは大学入学前から覚悟はしていたという。

日韓戦で出番なし…目の当たりにした津田＆高松の凄み

「（1978年の）高3の時に、日本代表に選ばれて韓国に行ったんだけど、あの時、僕はファーストで使われて、1試合も投げなかったんですよ」。PL学園が優勝した夏の甲子園が終わった後、高校日本選抜チームが結成されて西田氏も選出された。9月にソウルで行われた日韓親善高校野球のためで、日本選抜は韓国選抜と対戦し、1勝2敗だったが「投手・西田」の出番はなし。だが、それも納得せざるを得なかったそうだ。

「（日本選抜に）津田（恒美投手、南陽工）とか高松（直志投手、能代）がいたんですよ。あいつらはすごい球を投げていた。“ああ、こんなのがおるんや”って思いましたからね」。津田氏はのちに広島で炎のストッパーと呼ばれた右腕だし、高松氏はプロにこそ進まなかったものの、漫画「巨人の星」の主人公・星飛雄馬のような投球フォームの左の本格派として有名だった。そんな同い年の左右の剛腕とのレベル差から“投手より打者”への流れを感じとっていたわけだ。

「（日本選抜の）監督は鶴岡さんだったけど、あの時、僕がファーストだったのは、その当時からバッターでいった方が、ってことだったと思う」。法大で左肩を痛めて投手を断念、野手転向となったが、そんな背景もあってか、気持ちはすぐに切り替わった。それどころか、1980年の大学2年春には外野のレギュラーになったのだから……。「本当に、おかげさまでね。やっぱりバッティングの才能があったんじゃないかと思うね、多少（笑）」。津田氏らとの出会いも含めて、これもまた運命。広島で4番も務めた「野手・西田」はこうして誕生した。（山口真司 / Shinji Yamaguchi）