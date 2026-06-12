北中米共催ワールドカップが開幕した

北中米共催ワールドカップ（W杯）の開幕戦、グループリーグA組のメキシコ代表と南アフリカ代表の試合が現地時間6月11日に行われ、メキシコが2-0で勝利を収めた。

今大会から出場チームは48チームに拡大され、グループリーグは4チームずつ12グループに分かれて実施される。各組2位以内の24チームに加え、3位の中で上位8チームを加えた32チームが決勝トーナメントに進出する。

開催国の1つメキシコは、首都メキシコシティーのスタジアムを埋めた大声援をバックに立ち上がりから躍動した。前半9分、相手最終ラインからのつなぎに強くプレッシャーをかけるとMFエリク・リラがボールをカット。ここに反応したFWフリアン・キニョネスが強烈な右足シュートを決めて先制点を奪った。

サウジアラビア・プロリーグのアル・カーディシーヤに所属し今季33ゴール。ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドらとの争いを制して得点王に輝いたストライカーが、大会の第1号ゴールを決めた。

その後もメキシコが優勢に試合を進めるも、前半の内に追加点とはならず。それでもメキシコは後半4分に最終ライン背後へ絶妙なパスを通すと、MFブライアン・グティエレスが抜け出してGKと1対1のチャンスを得たところで南アフリカのMFスフェフェロ・シトレが背後から倒してしまった。主審は決定的な得点機会の阻止（DOGSO）としてシトレにレッドカードを提示し、今大会で初の退場者に。メキシコが数的優位になった。

ペナルティーエリアすぐ外からのフリーキックはゴールにつながらなかったが、メキシコはこの後も試合を支配して進めた。そして後半22分、最終ラインから縦に速くつないで右サイドに展開すると、クロスからFWラウル・ヒメネスがヘディングでゴール。得点の量産が期待されるストライカーも開幕戦で決め、幸先の良いスタートになった。

残り10分を切って、南アフリカはFWテンバ・ズワネがビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の介入で乱暴な行為により退場処分となり、メキシコはDFセサル・モンテスがDOGSOにより退場。両チーム合計3人の退場者が出る波乱のゲームながら、2-0で勝利したメキシコは勝ち点3の獲得に成功した。同組では韓国代表とチェコ代表のゲームがこの後の時間帯に行われる。（FOOTBALL ZONE編集部）