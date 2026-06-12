この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【レンチン焦がしネギ油】インスタントラーメンが別格の旨さに！秘密の香味油の作り方。」と題した動画を公開した。電子レンジを使うだけで簡単に作れる「焦がしネギ油」で、いつものインスタントラーメンを格段に美味しくするレシピを紹介している。



長ネギのみじん切りとニンニク、チューブラードを耐熱ガラス容器に入れ、500Wの電子レンジで1分ずつの加熱を繰り返す。「一度に長時間加熱すると焦げと爆発のおそれあり」と注意を促し、小刻みに加熱しながらネギの水分を飛ばしていくのがポイントだ。6回のレンジ加熱で、甘みと香ばしさが詰まった焦がしネギが完成する。



今回はマルタイラーメンを使用。丼に粉末スープと調味油、さらに濾したネギ油を少々加える。茹で上がった麺を入れ、完成した焦がしネギをトッピングすると、食欲をそそる一杯に。スープを一口飲むと「マジでスープがレベルアップ！」「これは、本当においしい。」と大絶賛。特に醤油味や塩味のラーメンにおすすめだという。



さらに動画の終盤では、食塩不使用のいりこだしをスープに加える味変も披露。「スープに旨味だけをプラス」「ササッと煮干し系ラーメンに！」と、一つのラーメンで二度楽しむアイデアも伝授した。



いつもの袋麺がまるで専門店の味に変わる魔法の香味油。手軽に作れるので、ぜひ自宅のラーメンをアップグレードしてみてはいかがだろうか。



【レシピ】

［材料］

・長ネギ 1/2本

・ニンニク 1かけ

・チューブラード 約10cm

・お好みのインスタントラーメン 1人前

・小ネギ（トッピング用） 少々

・なると（トッピング用） 1枚

・粉末だし（いりこだしなど） 少々



［作り方］

1. 長ネギを粗みじん切りにする。

2. 耐熱ガラス容器に切った長ネギと、潰し器でクラッシュしたニンニクを入れる。

3. チューブラードを約10cm加える。

4. 500Wの電子レンジで1分加熱し、取り出してよく混ぜる。（※ラードが高温になるため必ずガラス製を使用すること）

5. さらに500Wで1分加熱し、混ぜる工程を合計6回繰り返す。徐々にネギの水分を飛ばしていく。

6. ネギがかなり良い色になったら、茶漉しを使って油と焦がしネギを分ける。これでラーメン2～3杯分のネギ油が完成。

7. インスタントラーメンを通常通りに茹でる。

8. 丼に粉末スープ、調味油、濾したネギ油を少々入れる。

9. 丼に茹で汁を入れて粉末スープを溶かし、麺を入れる。

10. 焦がしネギ、小ネギ、なるとをトッピングして完成。お好みで粉末だしを加えて味変を楽しむ。