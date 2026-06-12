【ナッシュビル（米テネシー州）１１日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】初戦のオランダ戦を３日後に控え、主将のＭＦ遠藤航がケガのためＷ杯メンバーから離脱した。ＦＷ町野修斗の追加招集も発表された。新主将にはＤＦ板倉滉が決定。遠藤が同日、自身のＸを通じて心境をつづり、代表からの引退を表明した。

遠藤は「発表にあった通りＷ杯メンバーから離脱する事になりました。怪我（けが）をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません。もちろん今回のＷ杯に出場できない悔しさはありますが、それよりもカタールＷ杯後からキャプテンとしてこのチームを引っ張り『Ｗ杯優勝』という目標を当たり前に口にできる集団へと一緒に成長してこれた事を誇りに思います。 今のチームは本当に素晴らしいチームです。どんな逆境も乗り越え、まだ見たことのない景色を見せてくれると思います。

自分は今回の活動をもって代表を引退する事にします。なので、これからは１人のファンとして日本代表を応援していきます。

将来、日本代表がＷ杯で優勝する瞬間は必ずきます。それを信じてみんなで応援しましょう。そしてその瞬間が今大会になるように、日本の力を１つにしてみんなで北中米Ｗ杯挑んでいきましょう！！みんな、やるだけ 遠藤航」（原文ママ）と記した。