サンリオキャラがメンダコになっちゃった！ 2026年6月発売の「サンリオキャラクターズ〜なりきりメンダコ〜 めじるしアクセサリー」全6種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「サンリオキャラクターズ〜なりきりメンダコ〜 めじるしアクセサリー」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ〜なりきりメンダコ〜 めじるしアクセサリー」（税込300円）。全6種のラインアップとなっています。
サンリオキャラクターズ〜なりきりメンダコ〜 めじるしアクセサリー
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全6種
・ハローキティ
・クロミ
・シナモロール
・ポムポムプリン
・マイメロディ
・ポチャッコ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「サンリオキャラクターズ〜なりきりメンダコ〜 めじるしアクセサリー」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ〜なりきりメンダコ〜 めじるしアクセサリー」（税込300円）。全6種のラインアップとなっています。
深海の人気者「メンダコ」に大変身！深海の人気者として知られる「メンダコ」に、サンリオキャラクターズがなりきった愛らしい姿で登場しました。自分の持ち物の目印として役立つ、シリコン製のわっかパーツが付いた実用的なキーホルダー・チャームです。カプセルトイとは思えないクオリティの高さに、思わず全種類集めたくなってしまいますね。
詳細情報▼商品名
サンリオキャラクターズ〜なりきりメンダコ〜 めじるしアクセサリー
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全6種
・ハローキティ
・クロミ
・シナモロール
・ポムポムプリン
・マイメロディ
・ポチャッコ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)