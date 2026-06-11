テレビ・舞台の現場で愛される「ロケ弁」の頂点が決定　296種類から選ばれた10品とは

テレビ制作や舞台など様々なロケ現場で食べられている“ロケ弁”。その愛用者に好きなお弁当を投票してもらい、品評会を経て選ばれる「日本ロケ弁大賞」の第3回が開催された。今回は296種類が投票で集まり、「ロケ弁の日」である2026年6月10日に大賞が決定した。いったいどんなお弁当が選ばれたのか。

大賞は「8種野菜のザクザクゴマ醤油サーモン弁当」

「第3回日本ロケ弁大賞」大賞に選ばれたのは『SOMY’S DELI』の「8種野菜のザクザクゴマ醤油サーモン弁当」（税込972円）。自家製のゴマ醤油ソースがかかったサーモンに8種の季節野菜や目玉焼きなどが入った彩り豊かなお弁当だ。

「香ばしいゴマ醤油がサーモンに絡み、ご飯が止まらない。甘口肉煮込み×目玉焼きで満足感も抜群」（同社）。ボリュームもありつつも、ヘルシーなのが嬉しい。

第3回 日本ロケ弁大賞

金賞・業界賞のダブル受賞を果たしたのは3商品。

『塚田農場』の「絶品！塚だまタルタル若鶏のチキン南蛮弁当」（税込990円）は、ロケ弁大賞で2年連続金賞という人気のお弁当。「甘酢仕立てのチキン南蛮と自慢のタルタルソースはご飯が進む味わい」（同社）で、食べ応えがしっかりありそうだ。

『三代目千代谷』の「鶏の竜田揚げ弁当」（税込1180円）は、大きな竜田揚げが豪快に詰められており、ボリューム満点！ 「大きめにカットした鶏肉を黄金比の自家製タレに漬け込み、冷めても美味しく食べられるようなサクサク食感と揚げ加減」（同社）にこだわっているという。

『三代目玄』の「銀鮭海苔弁」（税込1274円）は、大ぶりの酒がどんっとのったインパクト大のお弁当。「『冷めても美味しい』を大事にしたオリジナルブレンドの白米を使用」（同社）しているという。

そのほか、6商品が金賞を受賞。『オーベルジーヌ』の「チキンカレー」（税込1188円）や『とんかつまい泉』の「ヒレかつサンド」（税込486円）、『日本橋 天丼 天むす 金子半之助』の「江戸前天丼弁当」（税込1800円）など多彩なお弁当が選ばれた。

特設ページでは、今回受賞したお弁当をはじめ、多くのロケ弁を購入することができる。審査委員たちが大絶賛するお弁当をぜひ食べてみたい！

「第3回日本ロケ弁大賞」受賞弁当一覧

■大賞『SOMY’S DELI』 8種野菜のザクザクゴマ醤油サーモン弁当 税込972円

大賞『SOMY’S DELI』 8種野菜のザクザクゴマ醤油サーモン弁当 税込972円

■金賞／TV業界賞『塚田農場おべんとラボ』絶品！塚だまタルタル若鶏のチキン南蛮弁当 税込990円

金賞／TV業界賞『塚田農場おべんとラボ』絶品！塚だまタルタル若鶏のチキン南蛮弁当 税込990円

■金賞／広告・映像業界賞『三代目千代谷』鶏の竜田揚げ弁当 税込1180円

金賞／広告・映像業界賞『三代目千代谷』鶏の竜田揚げ弁当 税込1180円

■金賞／イベント・ライブ業界賞『三代目玄』銀鮭海苔弁 税込1274円

金賞／イベント・ライブ業界賞『三代目玄』銀鮭海苔弁 税込1274円

■金賞『オーベルジーヌ』チキンカレー 税込1188円

金賞『オーベルジーヌ』チキンカレー 税込1188円

■金賞『ととりべぇ』【皐月】赤魚の漬け焼き 税込1500円

金賞『ととりべぇ』【皐月】赤魚の漬け焼き 税込1500円

■金賞『とんかつ まい泉』ヒレかつサンド 税込486円

金賞『とんかつ まい泉』ヒレかつサンド 税込486円

■金賞『日本橋 天丼 天むす 金子半之介』江戸前天丼弁当 税込1800円

金賞『日本橋 天丼 天むす 金子半之介』江戸前天丼弁当 税込1800円

■金賞『海苔弁ごっつ食べなはれ』甘塩銀鮭の炙り焼きと鶏つくねのこだわり醤油照り焼き弁当 税込1180円

金賞『海苔弁ごっつ食べなはれ』甘塩銀鮭の炙り焼きと鶏つくねのこだわり醤油照り焼き弁当 税込1180円

■金賞『細川出版社』トルツメ弁当 鶏の醤油麹焼き 税込1490円

金賞『細川出版社』トルツメ弁当 鶏の醤油麹焼き 税込1490円

【画像】ロケ弁大賞の受賞弁当を一挙紹介！ （10枚）