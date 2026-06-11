この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

前岡遼馬氏が自身のYouTubeチャンネルで「【暴露】オススメの歯磨き粉を紹介する歯医者が絶対に言わない、不都合な真実」を公開した。動画では、歯科医がこぞって勧める「オススメの歯磨き粉」に潜む罠と、本当に効果的な虫歯・歯周病予防のケア方法について、現役歯科医の視点から鋭く切り込んでいる。



前岡氏は冒頭、「虫歯・歯周病を本気で予防したいなら普段の歯磨きで歯磨き粉は使ってはいけない」と断言。歯磨きの本来の目的は、歯と歯茎の境目の1～2ミリの範囲に溜まるプラーク(細菌の塊)を物理的にこすり落とすことであり、手鏡を見てピンポイントで狙う必要があると説明した。しかし、歯磨き粉を使用すると泡立って視界が塞がれ、磨けた気になってしまうため、「邪魔な存在でしかない」と指摘した。



さらに、虫歯予防に有効なフッ素の効果を最大限に引き出すためには、歯磨き後にうがいをせずに口内に残す必要があると語る。しかし、日本の一般的な歯磨き粉には発泡剤や香味剤が含まれており、気持ち悪くてゆすぎたくなってしまうように作られていると解説。その上で、理想的なケアとして「何もつけずに手鏡を見てプラークを落とす」「仕上げにフッ素ジェルを薄く塗り込む」「その後は絶対にうがいをせずそのまま寝る」という3ステップを推奨した。また、着色が気になる場合は、わざわざ高価な専用品を買う必要はなく、市販の数百円の歯磨き粉で週に1～2回、着色部分だけを軽く磨けば十分だと最適な解決策を提示している。



最後に、一部の歯科医が高い歯磨き粉を勧める背景について、「患者を依存させるため」であり、「治療のサブスクであって、本当の意味で患者さんを健康にさせないビジネスモデル」だと業界の闇を暴露。「プロがオススメしているからとグッズに頼るのではなく、自分の健康は自分の知識・技術で守っていくことを強く意識してほしい」と視聴者に呼びかけ、本質的な予防の重要性を訴えかけた。