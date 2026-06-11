お笑いタレントの横澤夏子（35）が10日放送のJ-WAVE「Sanrio SMILEY SMILE」（月〜木曜後9・30）に出演。思わぬ形で夫にブチ切れたことを告白する場面があった。

この日はタレントの菊地亜美と登場。2人は同じ年で、ママ友として知られている。

番組で、横澤が「一番カロリー低いケーキありますか？」とムチャぶりをすると、菊地は「あんまり聞かないワードだね」と相反するワードにツッコミ。

横澤は「でも私は夫に“シュークリーム買ってきて”って頼んだ時に、糖質オフのシュークリームを買ってきた時があって。頼んでもいないのに。凄いブチ切れたことがある。“勝手にダイエットさせるな”と。“糖質なんてオフしなくていいんだけど”みたいな」と苦笑した。

菊地は驚きつつも「体のことを気遣ってくれたんでしょ？なのになぜかキレられるっていう。褒められると思って買ってきたんじゃない？」とフォロー。横澤は「“やせろってことか！”って。優しさだと思ってね」と返し、笑った。

横澤は2017年7月20日、1歳上の男性会社員と結婚。6歳、4歳、3歳の娘がいる。菊地は2018年2月1日、一般人男性と結婚。5歳、1歳の娘がいる。