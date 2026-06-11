【D-スタイル AV-X0 ZERO 零式】 2027年1月 再販予定 価格：3,520円

コトブキヤは、プラモデル「D-スタイル AV-X0 ZERO 零式」を2027年1月に再販する。価格は3,520円。

本製品は、アニメ「機動警察パトレイバー」より、イングラムの後継機として開発されながらも特車二課の宿敵として立ちはだかった「零式」を、様々なメカをちっちゃ可愛くアレンジして商品化するプラモデルシリーズ「D-スタイル」で立体化したもの。過去に発売した商品の再生産品となる。

イングラムを更に洗練させたような頭部や機体シルエットを、アレンジしつつも忠実に再現しており、物語最大の山場ともいえる「暴走状態」の頭部を、パーツの差し替えにて再現している。

装備品として「電磁警棒（スタンスティック）」と「専用シールド」が付属するほか、手刀型のハンドパーツと手首延長パーツが付属。劇中で印象的な「抜き手」を再現できる。

機体背面と専用シールドのマーキングは、タンポ印刷にて再現しており、カメラアイ、肩の黒部分と赤色灯、各関節のグレー部分は塗装済み仕様にて再現。組み立てるだけで劇中のイメージに近い仕上がりになる。

「D-スタイル AV-X0 ZERO 零式」

仕様：プラモデル スケール：ノンスケール サイズ：全高 約100mm 素材：PS、PE

(C)HEADGEAR

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また、撮影用に塗装されております。