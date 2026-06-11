元サッカー日本代表の北沢豪氏（57）が10日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。かつてチームメートだった“キングカズ”ことサッカー元日本代表FW三浦知良（59）の驚きのエピソードを披露した。

同番組では、ともにヴェルディ川崎でプレーした元サッカー日本代表でタレント・武田修宏と共演。年俸の話題になり、「かまいたち」山内健司が質問した。「1番高かったのは93年のあの時代ですか？マックス…」と触れたところで、武田は「1億2000万ぐらいだよね」とサラリ。さらに「カズさんは2億ぐらいですよ、たぶん」と明かした。

サッカー以外の広告収入もあったという三浦について、北沢氏は「カズさんが通帳を見せてくれた時に」と切り出し、「お金を下ろしに行ったのかな、それに付き合って行った時に」と回想。「パッと見たら普通口座に2億入ってました」と振り返った。

これに山内と相方・濱家隆一は口々に「えーっ！」「そんなの言っていいんですか？」と驚がく。北沢氏は「“定期に入れたほうがいいんじゃないですか？”って言いましたけどね」と語っていた。